人民网北京8月30日电 （记者孙竞）记者从今天上午召开的教育部新闻发布会上获悉，近日，教育部、国家发展改革委、财政部联合印发了《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（以下简称《扩优提质行动》），提出到2027年，公办园在园幼儿占比力争达到60%以上（2022年为54%）。

教育部新闻发布会现场。实习生黄倩 摄

教育部基础教育司司长田祖荫介绍，《扩优提质行动》目标还包括：到2027年，义务教育阶段，扩增一批新优质学校，优质学位供给大幅增加；高中教育阶段，培育一批优质特色高中，普通高中多样化发展扎实推进，高中阶段毛入学率持续提升；特殊教育方面，特教学校在20万人口以上的县基本实现全覆盖，适龄残疾儿童义务教育入学率保持在97%以上（2022年为96%）。

田祖荫表示，根据《扩优提质行动》的具体措施，将实施“学前教育普惠保障”“义务教育强校提质”“普通高中内涵建设”“特殊教育学生关爱”“素质教育提升”“高素质教师队伍建设”“数字化战略”“综合改革攻坚”等八大行动。

其中，学前教育普惠保障行动，首次明确公办园公用经费标准，提出“各地公办园生均公用经费标准原则上应于2024年达到600元/年·人”；要求稳步增加公办学位供给，积极扶持民办园提供普惠性服务，在城镇新增人口集中地区新建、改扩建一批公办园；加强民办园收费监管，强化营利性民办园收费调控，遏制过高收费。

义务教育强校提质行动要求推进优质学校挖潜扩容，进一步扩大优质学位供给；促进新优质学校成长，倾斜支持帮扶有一定基础的学校；加强寄宿制学校建设，优化城乡教育资源配置和学校布局，因地制宜适当整合小、散、弱的乡村小规模学校，着力加强标准化寄宿制学校建设。

针对目前存在的群众职普分流焦虑问题，田祖荫表示，实施普通高中内涵建设行动，一是高起点新建和改扩建一批优质普通高中，增加学位供给；二是通过集团化办学、“组团式”帮扶、部属高校和省属高校托管帮扶县中等方式，扩大优质普通高中教育资源总量；三是支持一批基础较好的地区和学校率先试点发展综合高中，推进职普融通；四是有序增加招生计划，深入挖掘现有优质普通高中校舍资源潜力，并结合实际优化招生计划安排，有序扩大优质普通高中招生规模。

在特殊教育方面，将扩大特殊教育资源，鼓励20万人口以上的县办好一所达到标准的特殊教育学校，20万人口以下的县因地制宜设立特教班；推动省会城市、计划单列市及较大城市加快建设孤独症儿童特殊教育学校。此外，还将推进普惠融合发展，积极发展学前教育和高中阶段特殊教育。推动特殊教育与普通教育、职业教育、医疗康复和信息技术等相结合，加强融合教育资源建设。

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