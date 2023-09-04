近日，教育部基础教育司司长田祖荫在新闻发布会上表示，根据《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（以下简称《扩优提质行动》），将开展普通高中内涵建设行动，有序扩大高中招生规模，主要解决普通高中多样发展不充分、部分县中水平不高以及群众职普分流焦虑问题。

田祖荫介绍，《扩优提质行动》致力于深化基础教育供给侧改革，进一步做大优质教育资源“蛋糕”，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，从根本上解决优质教育资源总体不足与人民群众期望“上好学”的矛盾，增强人民群众教育获得感、幸福感、安全感。

针对普通高中多样发展不充分、部分县中水平不高以及群众职普分流焦虑问题，《扩优提质行动》提出实施普通高中内涵建设行动。

一是加大投入力度“新建一批”，高起点新建和改扩建一批优质普通高中，增加学位供给。

二是创新办学机制“帮扶一批”，通过集团化办学、“组团式”帮扶、部属高校和省属高校托管帮扶县中等多种方式，扩大优质普通高中教育资源总量。

三是多样化发展“提升一批”，支持一批基础较好的地区和学校率先开展特色办学试点，积极发展综合高中，推进职普融通。

四是有序增加招生计划“扩容一批”，深入挖掘现有优质普通高中校舍资源潜力，并结合实际优化招生计划安排，有序扩大优质普通高中招生规模。（记者张保淑）

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