人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高中招生规模将有序扩大

2023年09月04日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近日，教育部基础教育司司长田祖荫在新闻发布会上表示，根据《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（以下简称《扩优提质行动》），将开展普通高中内涵建设行动，有序扩大高中招生规模，主要解决普通高中多样发展不充分、部分县中水平不高以及群众职普分流焦虑问题。

　　田祖荫介绍，《扩优提质行动》致力于深化基础教育供给侧改革，进一步做大优质教育资源“蛋糕”，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，从根本上解决优质教育资源总体不足与人民群众期望“上好学”的矛盾，增强人民群众教育获得感、幸福感、安全感。

　　针对普通高中多样发展不充分、部分县中水平不高以及群众职普分流焦虑问题，《扩优提质行动》提出实施普通高中内涵建设行动。

　　一是加大投入力度“新建一批”，高起点新建和改扩建一批优质普通高中，增加学位供给。

　　二是创新办学机制“帮扶一批”，通过集团化办学、“组团式”帮扶、部属高校和省属高校托管帮扶县中等多种方式，扩大优质普通高中教育资源总量。

　　三是多样化发展“提升一批”，支持一批基础较好的地区和学校率先开展特色办学试点，积极发展综合高中，推进职普融通。

　　四是有序增加招生计划“扩容一批”，深入挖掘现有优质普通高中校舍资源潜力，并结合实际优化招生计划安排，有序扩大优质普通高中招生规模。（记者张保淑）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部