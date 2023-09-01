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雄安史家胡同小学开学 "双师课堂"开启开学第一课

2023年09月01日15:20 | 来源：人民网-教育频道
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北京史家胡同小学、雄安史家胡同小学两地学生同频共振。学校供图

人民网北京9月1日电 （记者李昉）今日，雄安史家胡同小学正式开学。在开学第一课的现场，京雄两地 “隔空连线”，两位教师在 “双师课堂”共同讲授《生日中的数学游戏》，两地学生同频共振，深度参与其中。

本节课以世界杂交水稻之父袁隆平先生、我国航天之父钱学森先生、数学家华罗庚先生、运动员“亚洲飞人”苏炳添的事迹展开，两地教师和学生共同了解他们对祖国的担当、求真务实的精神和拼搏进取的品质，进而探索来自“生日中的数学秘密”，在一个个数学知识点中，培养学生审辩性思维。

“作为北京援建雄安新区三校一院之一的雄安史家胡同小学，开学运行意义重大。”北京市东城区史家胡同小学副校长崔旸表示，京雄两地史家胡同小学以此进行开学第一课，将思政教育融入数学课堂，旨在鼓励学生锻炼创新思维，使思政教育真正落地，引导学生明确学习目标，做有理想、有本领、有担当的时代新人。

崔旸介绍，“双减”政策实施以来，北京史家胡同小学致力于“双师课堂”的实践与研究。经过两年实践，已经形成了相对成熟的线上共研、理念共识、成果共享线上教研体系，与多地完成“双师课堂”教学共计80余节。北京史家胡同小学将其复制到雄安史家胡同小学日常教育教学当中，实现教学资源的无缝衔接，助力雄安校区教师队伍高质量发展。

未来，史家胡同小学将利用智慧平台，持续开展“双师课堂”，通过教育信息化，不断推进教育新样态的探索，努力构建高质量教育的发展体系，为学校建设、教师发展、学生成长提供坚实的价值与行动支撑，大力促进教育公平，不断提升师生获得感，以实际行动促进京津冀一体化协同发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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