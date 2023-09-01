人民网北京9月1日电 （记者孙竞）8月31日，中国高等教育学会与非洲大学协会（以下简称AAU）在北京外国语大学举办中非大学联盟交流机制中方秘书处揭牌仪式。为深化中非研究智库建设，中国高等教育学会还在交流机制框架下设立中方研究院。

中国高等教育学会会长杜玉波指出，中非大学联盟交流机制中方秘书处和中方研究院的正式成立，标志着中非高等教育合作迈向了更高水平、更深层次的新阶段。下一步，交流机制要朝着三个方面作出不懈努力。第一，要厚植合作根基，实现中非大学交流合作新跨越。启动“中非高校百校合作计划”，集聚中非高等教育领域的优势资源，精准对接中非高校需求，分领域开展交流合作。第二，要加强人文交流，推动中非学术研究机构新发展。双方学术研究机构、智库、高校开展课题研究、学术交流、著作出版等多种形式的合作，高质量共建交流机制。第三，要加强能力建设，构建中非人才培养合作新格局。利用信息化手段搭建培养中非青年人才的智慧教育平台，实现优质教学资源的共建共享、互联互通。

AAU秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒表示，期待未来与学会以及中国高校开展更为广泛和深入的合作，推动联合研究，加快中非科研网络建设，举办中非教育论坛，开展短期学术访问，促进学术交流，携手落实“一带一路”倡议。他表示，高校校际合作是提升教育质量的重要抓手，中非高校将充分发挥中非大学联盟交流机制的平台作用，推动中非教育交流合作高质量发展。

中非大学联盟交流机制中方秘书处设在北京外国语大学。北京外国语大学校长杨丹谈到，北外将进一步发挥外语优势，挖掘全球语言、全球文化、全球治理三个领域的学科资源，助力中非大学联盟交流机制中方秘书处的工作落实，推动中非高等教育事业蓬勃发展，为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。

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