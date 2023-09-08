秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月8日电 “我希望同学们珍惜你们的青春年华、大好时光。大学期间将是你们一生当中最重要的阶段，是你们人生启航的起步阶段。你们的一生将从交大开始，你们的事业将从交大开始。”在西安交通大学2023级新生开学典礼上，校长王树国深情勉励新生，要夯实知识基础，提升创新能力，培养坚韧不拔的毅力。

“大学只是社会这个大学校的前奏曲。真正的大学不在这里，真正的大学在社会，在你们走出校门即将奉献你一生的那个地方。而大学的作用就是为你走向这个真正的‘战场’提供基本的训练。所以这个训练是至关重要的。大学期间你度过得好，后面就还有更高的台阶等着你。”王树国说。（李依环、实习生黄巧）

西安交通大学校长王树国在2023级本科生开学典礼上的讲话。校方供图

以下为王树国校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

今天我想和同学聊聊心里话，大学不同于中学，我们的大学生活要完成什么样的任务？

第一点，要夯实知识基础。大学期间挑战性很大，和你们过往不同，它要求你们独立自主地学习，再也没有家长、没有老师盯在你们身边去督促你们学习，所以要养成自主学习的习惯。要夯实基础，这是未来你一生事业之知识基础，无论你将来从事什么事业、什么岗位，大学期间的知识基础将奠定你一生未来之辉煌。所以大家千万不要小瞧本科生这个阶段，这期间学习很艰苦，课程很多，但每一门课程都将为你未来的发展打下一个良好的起点。没有这样一个基础，你了解不了当今科学技术发展之规律；没有这样一个基础，你适应不了未来走向社会的岗位需求；没有这样一个基础，你很难放飞你的梦想，走在世界科技前沿，解决国家重大需求问题，一切都无从谈起。本科之基础至关重要，尤其是大一这一年，千万放松不得，你们经历过高考，很辛苦，进入大学不是进入保险箱，只是我们一个新的阶段的开始。所以我希望大家一定要保持昂扬的斗志，在大学期间打下坚实的知识基础。

第二点，要提升创新能力。大学会给你们提供很多机会来提升创新能力，大学不仅仅是知识的传授、知识的灌输，大学更是一个能力提升的重要阶段。这个期间正是能力塑造的阶段，而大学恰恰在这个阶段给你们提供这样的环境。我们交大有很多提升大家创新能力的环境，各种各样的、大小不一的国际国内的竞赛，学校老师组织的各种学术活动，社团之间所组织的各种活动，比比皆是。每年的小学期都会组织深入社会、走访调查研究，给你们创造了很多提升自己创新能力的机会和空间。我希望同学们把握住这样一个环境，点点滴滴每一个机会都是你未来成就人才之基础。创新能力尤为重要，大学是提升能力的一个阶段，知识只是提升能力之基础，学会了不是目标，能力的提升才是根本。大学希望你们在基础知识支撑之上变为一个有创新能力的人。你们有个师兄刚刚毕业，被华为录取为“天才少年”，他说我到华为是为了解决国外对我们国家高端技术之制约，作为交大人，我有责任在这样一个时间段为我们国家“卡脖子”问题作出我的贡献。作贡献的前提是他有这份能力。你们每个人都有这份潜能，关键是在大学期间，你能否把自己这份潜能挖掘出来、展示出来，这个不是想象，这个需要磨炼、需要养成、需要不断学习，需要和同学之间、导师之间、学者之间去碰撞，不断让自己这种能力得到提升，以便于你们走向社会的时候具备了创新之基本能力。

第三点，要培养坚韧不拔的毅力。学习很苦，大家进入校园，父母很高兴，总算把你们从家里给送出来了。但是大学阶段，仍然是一个很艰苦的阶段，会有很多困难。比如说你学业上遇到了困难，生活上、情感上，很多很多。但是千万千万要注意，要有一个坚韧不拔的毅力，这是成就事业之基础。不能忽高忽低、忽冷忽热，学习要持之以恒，没有这样一个决心，没有这样一个毅力，很难成大事。古往今来，成大事者没有一个不是毅力坚强之人，没有毅力的人路走不远，没有毅力的人成就不了大事。做好每一份工作，探讨每一个未来之可能都需要毅力，有了毅力面对困难你可以淡然处之，有了毅力你敢于主动迎接挑战，有了毅力没有你做不到的事，你可以把不可能变为可能。所以，大家一定要有毅力。

加之刚才卢书记所嘱咐的情怀。一共四点：情怀、知识、创新能力、毅力，如果你们在大学期间，在这四个方面做好，我相信你们每个人未来发展之前途不可限量。在你们成长的阶段，我不愿意给你们更多的灌输，我希望所有的一切，你们能够内化于心，变成你们自己的能力，变成你们自己的内涵，别人的灌输都是从耳朵进去，真正要想内化为自己的能力，要消化、要理解，要变成自己的能力，这才是学校育人之根本。

我希望同学们珍惜你们的青春年华、大好时光，大学期间将是你们一生当中最重要的阶段，是你们人生启航的起步阶段，你们的一生将从交大开始，你们的事业将从交大开始，所以我说大学只是社会这个大学校的前奏曲，真正的大学不在这里，真正的大学在社会，在你们走出校门即将奉献你一生的那个地方，而大学的作用就是为你走向这个真正的战场提供基本的训练。所以这个训练是至关重要的。大学期间你度过得好，后面还有更高的台阶等着你。

有机会希望大家到创新港去看一看，也许你们高年级需要到那儿去参加很多的学术活动，那儿是我们国家目前高端技术、人才、成果的摇篮，那儿有一大批高水平科学技术人员、专家学者，有很多探索未来的应用场景。我希望你们无论将来选择什么样的道路，都要打好基础。大学期间，你们将会迎来我们交大130周年的校庆庆典，还有三年的时间。我希望那个时候你们是不一样的你们，那个时候你们知识已基本具备，在规划下一个台阶之发展，你们可以选择未来之发展方向，那个时候我们国家也将迈入一个更新的阶段。希望那个时候你们作为交大的西迁精神新传人，自豪地站在你们未来的岗位上，向社会、向家长去汇报：我无愧于一个交大人，我是这个国家、这个民族之脊梁，我在承担着一个更大的使命，本世纪中叶实现我们民族复兴之伟大目标，强国有我，我是交大人，为世界之光。

(责编：李依环、熊旭)