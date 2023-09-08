人民网北京9月8日电 为庆祝新中国第39个教师节，表彰为教育事业做出突出贡献的优秀教育工作者，大力营造尊师重教的良好氛围，激励广大教育工作者积极投身教育强国建设实践，7日，北京市东城区以“躬耕教坛，强国有我”为主题，召开庆祝教师节表彰大会。

北京市东城区召开庆祝教师节表彰大会。北京市东城区教委供图

会上，北京市东城区区委教育工委书记高伟宣读了《关于表彰2022-2023学年度东城区教育系统先进个人的决定》，并寄语受到表彰的同志珍惜荣誉、戒骄戒躁、不断进取，为推动全区教育高质量发展再立新功、再创佳绩。

高伟谈到，广大教育工作者需始终坚持政治引领，勇担培育时代新人历史使命；始终坚定理想信念，争做学生为学、为事、为人的示范；始终坚持潜心治学，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，在建设教育强国新征程上作出新的、更大的贡献。

北京市东城区史家教育集团党委书记、总校长，2022年基础教育国家级教学成果奖一等奖获奖代表洪伟等五位教育系统优秀干部教师代表围绕今年教师节的主题，结合各自的工作岗位，分享了他们从教的经验与感悟，以及办好人民满意教育的思考与实践。（孙竞、实习生姚怿希）

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