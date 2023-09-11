秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网北京9月11日电 “希望同学们在今后的学习和生活中，牢记‘优秀来自奋斗、坚持、自律、担当和奉献’，让优秀成为一种习惯。”9月10日，西安工业大学举行2023级新生开学典礼，校长赵祥模以“优秀”为题，深情寄语新生。

赵祥模在讲话中指出，优秀来自奋斗，优秀贵在坚持，优秀需要自律，优秀成在担当，优秀赢在奉献。“我相信，只要大家初心不改、热忱不减、努力不倦，所有美景都会恰逢其时，所有美好都能如约而至，所有努力都会开花结果。”赵祥模说。（孙竞、实习生萧丹妮）

西安工业大学校长赵祥模在2023级新生开学典礼上讲话。校方供图

以下为赵祥模校长在2023年开学典礼上的致辞原文——

亲爱的同学们，老师们：

大家上午好！

金秋未央，天高气爽。今天，我们在美丽的西安工业大学如约相聚，隆重举行2023级新生开学典礼，共同开启一段属于年轻人的美好青春华章。在此，我首先代表学校，向坚持不懈、努力奋斗，脱颖而出来到西安工业大学学习深造的各位新同学，表示衷心的祝贺和热烈的欢迎！向不辞辛劳、默默奉献，悉心培育你们的父母、师长表示诚挚的问候和崇高的敬意！

过去几年，同学们经受了抗击疫情重大考验。面对困难，你们沉着应对、勇毅前行，在停课、复学，线上、线下频繁切换的情况下，仍然勤学、自律、坚持、担当，实现了自己的“小目标”，步入了求学的“新殿堂”，生动诠释了奋斗是青春最亮丽的底色，我为优秀的你们点赞！

往后数载，同学们将在西安工业大学，这所被誉为国家“兵工七子”之一的科学殿堂里，进行新阶段的学习、生活，去弘扬“把一切献给党”的兵工精神，践行“敦德励学，知行相长”的西工校训、传承“忠诚进取，精工博艺”的西工校风，在创新中追求卓越，成为那个更优秀的自己，我对你们充满期待。

同学们，其实我来校工作也仅仅一年半多的时光，但随着对学校了解、与师生接触的日渐深入，随着与大家一起的共同奋斗，让我更加深沉的爱上了这片土地。这所因兵工而诞生、缘兵工而发展、随兵工而壮大的学校，风雨兼程68载，始终坚守“把一切献给党”的兵工精神，攻坚克难、砥砺前行、追求卓越，办学层次逐步攀升，教学质量持续提高，科研实力稳步增强，社会影响不断提升，走出了一条具有鲜明军工特色的高质量发展之路。更让我深受感动的是，一代又一代勤勉努力的西工师生，是这样一群优秀的西安工大人，他们用矢志不渝的奋斗、信念如磐的坚持、始终如一的自律、迎难而上的担当、无怨无悔的奉献，为西安工业大学每个阶段的发展进步注入了源头活水、带来了强大力量、做出了突出贡献。

今天，在你们即将开启人生崭新篇章的重要时刻，作为校长和一名师长，我想就以“优秀”为题，与大家分享几点心得体会。

一、优秀来自奋斗

中华民族是一个镌刻着伟大奋斗精神的民族，这种精神孕育了一代代优秀的中华儿女，也点亮了中华文明一片片灿烂的星空。仰望历史的天空，奋斗者们如繁星璀璨闪烁耀眼；俯瞰时间的长河，奋斗者们如涓涓细流汇聚不息。

习近平总书记曾为新中国史做过最好的注脚，“70年砥砺奋进，我们的国家发生了天翻地覆的变化，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，这都是一部感天动地的奋斗史诗。”“历尽天华成此景，人间万事出艰辛。”正是一批又一批的奋斗者筚路蓝缕、上下求索，创造了无数个“中国奇迹”，才让实现中华民族伟大复兴的中国梦不再遥远。

同学们，“奋斗是青春最亮丽的底色”，青年兴则国家兴，青年强则国家强。你们生逢盛世、使命光荣，你们风华正茂、未来可期。你们作为青年群体的中坚力量，更应该用奋斗绘就青春画卷、践行初心使命，努力成为民族复兴伟大进程的参与者、贡献者、见证者，让青春之花在为祖国发展、社会进步、人民幸福、人类文明的实践中绚丽绽放。

二、优秀贵在坚持

作家格拉德威尔在《异类》一书中提到，“人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何人从平凡变成超凡的必要条件”。这就是著名的“一万小时定律”。这个定律其实告诉人们一个最简单不过的道理：人与人之间最小的差距是智商，最大的差距是坚持！

在去年的毕业典礼上，我曾以生长在我国南方地区的毛竹为例，激励你们的学长学姐，希望他们用坚持筑牢成长的根基。今天，我想与大家分享一种生长在我国西北地区的神奇植物，叫做胡杨树。它经受酷暑严寒和干旱风沙的考验，成长为在戈壁大漠上的一道亮丽风景，特别是在秋日里，一片片的胡杨叶会变得金黄透亮，在浓郁的蓝天下自由地舒展，绚烂夺目，美丽无比。然而在这份美丽背后，支撑它的是那份跨越数千年的坚持，“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不腐”，它不屈不挠，不畏不惧，以顽强的姿态傲然挺立，抗干旱、御风沙、耐盐碱，用生命和躯体坚守着西域荒凉的土地，铸就了戈壁滩上的不朽传奇。

同学们，其实无论是毛竹还是胡杨树，它们的生长过程就如同我们的成长历程，只有坚持不懈，才能走向成功。我希望大家在今后的学习和生活中，能以毛竹之品格、胡杨之精神，培养水滴石穿的定力、绳锯木断的韧劲、磨杵成针的耐心，用坚持筑牢根基、用坚持锤炼意志，在坚持中成就优秀的自己。

三、优秀需要自律

同学们，刚经历过被“严管”的中学阶段的你们，一定对相对“自由”的大学时光充满期待。我要提醒大家的是，不要放松了紧绷的神经、产生了错误的理解，相对“自由”的大学生活绝不是“躺平”的避风港，更不是“摆烂”的安乐窝，沉浸在“宿舍很舒服、追剧很快乐、游戏很好玩”的这种短暂惬意的假象中，只会让你逐渐消沉、迷失自我，随之而来的将会是空虚和焦虑。

相反，这段“自由”的大学时光，恰恰是大家追求科学真理、培养创新思维、开拓学术视野的黄金阶段。在这里，你们可以有更多的时间扎进图书馆，博览群书，丰富知识储备；有更多的机会泡在实验室，专注实验，探索科学奥秘；也可以走入运动场，挥洒汗水，强健自身体魄。只有用强大的自律对抗天生的惰性，以足够的定力推迟过早的享受，才能够获得长久的价值和充实。

同学们，人与人之间的差距，都是看似不起眼的投入，乘以时间，日积月累形成的；强与弱之间的距离，都是看似不要紧的放松，乘以时间，一点一滴拉开的。学习如此，人生亦是如此，那些改变我们的能量，就在普普通通的每一天，在每一天自律的生活、自律的学习、自律的奋斗、自律的拼博中。

四、优秀成在担当

担当是中华民族的优良传统，也是成为一名优秀的人的必备品质。真正的优秀，不仅是因为绝对的“实力”，更是因为强大的“担当”。你们的学长为你们树立了榜样。

2020级研究生葛星晨，作为一名学生干部和青年党员，主动承担起青年一代的责任和使命，在校期间，深耕科学研究和技术创新，积极参与国家级、省部级科研项目，在多项学科类竞赛中获得重要奖项，成为支撑学校科技创新的新生力量；疫情期间，主动请战，负责组建了学校第一支疫情防控志愿者队伍，并带领研究生会骨干成员组成“抗疫青年突击队”，每日工作时间长达近18小时，用实际行动展现了青年担当；在十四运开幕式排练期间，带伤参训，始终坚守排练最前线，以顽强、优异的表现，被评为“十四运开幕式优秀学生演员”、“十四运会优秀志愿者”。从他身上，我们看到了勇于担当、顽强拼搏的青春模样。

刚刚毕业的你们的学长学姐，他们不负韶华、笃学力行，面对“史上最难”考研季，仍有一批优秀班级、学霸宿舍考研通过率达到50%以上，千余名同学在国际、国家、省部级多项竞赛中脱颖而出，斩获大奖；他们心怀大爱、挺膺担当，踊跃加入疫情防控志愿者队伍，积极投身各类志愿服务，主动报名西部计划、特岗教师等基层岗位，为学校、社会、祖国贡献青春力量！

同学们，还有众多的西工学子用他们的事迹向我们生动的诠释了，担当是个人成长、社会进步、国家发展的力量源泉，希望你们能以“请党放心、强国有我”的誓言扛起青年担当，用担当激发出自身强大动力、挖掘出自身无限潜能，在学习、生活、实践中锻炼成长，早日成为推进强国建设、民族复兴的先锋力量！

五、优秀赢在奉献

奉献源于热爱、源于责任、源于忠诚，是“润物细无声”的付出、是“俯首甘为孺子牛”的无私、是“化作春泥更护花”的态度、是“蜡炬成灰泪始干”的坚守、是“大庇天下寒士俱欢颜”的博爱，也是对优秀最深层次的诠释。

袁隆平院士怀揣“禾下乘凉、覆盖全球”的梦想，将自己的毕生奉献给了杂交水稻事业，为国家粮食安全、世界粮食供给，拿出了“中国方案”；诺贝尔奖获得者屠呦呦，为了一个使命，扎根中药学研究60年，用一束青蒿将自己毕生的精力和追求奉献给了祖国和全人类；华坪女高校长张桂梅，坚守一名教育工作者的初心，用无私的大爱，坚持做高山峡谷里的“灯盏”，为大山里的孩子照亮了前行的路。

就在你们入校报到的当天，我校2020级本科生陈锦韬在长沙市红十字会签订了自愿捐献造血干细胞检测同意书，用自己的无私奉献，为他人延续生命带去了希望。

同学们，希望大家学习、发扬这些优秀人物、身边典型的奉献精神，以此坚定自身之信念、涵养自身之胸怀、提升自身之格局、打造自身之价值，让青春在无私奉献中闪烁出耀眼的光芒。

同学们，光阴很短，如白驹过隙，稍纵即逝。著名哲学家亚里士多德曾说过：“那些每天反复做的事情造就了我们。然后你会发现，优秀不是一种行为，而是一种习惯”。希望同学们在今后的学习和生活中，牢记“优秀来自奋斗、坚持、自律、担当和奉献”，让优秀成为一种习惯。我相信，只要大家初心不改、热忱不减、努力不倦，所有美景都会恰逢其时，所有美好都能如约而至，所有努力都会开花结果。“西安工大”虽是一段有限的经历，必将成为终身的记忆和一种无限的情愫！

最后，祝愿同学们学业有成、健康成长！

(责编：李依环、熊旭)