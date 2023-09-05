每年暑假，全国高校成千上万支社会实践队伍从校园奔赴全国各地，深入田野乡间、基层社区，将青春华章写在祖国的大地上。红色寻访、科学考察、理论宣讲、乡村支教、行业调研、基层服务……广大学子带着发现和探索的目光，身体力行，在社会实践中厚植家国情怀、体察国计民生、增长知识才干、锚定人生方向。人民网特别推出大学生暑期社会实践系列报道，约请高校师生讲述在火热社会实践中的所思、所感、所悟。

人民网北京9月5日电 为进一步传承淮师精神，以青春之力助推乡村文化产业振兴、美育教育与普法工作，淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团前往贵州省修文县、河北省秦皇岛市、内蒙古自治区苏尼特右旗等地开展暑期社会实践。

在贵州省修文县普陀村，实践队举办了文化惠民活动，为乡村儿童提供才艺展示的舞台；实地调研了双堡村小星星幼儿园的乡村儿童教育现状，开展了包含音乐赏析、陶瓷实践、安全教育和爱国主义宣讲等在内的多种美育课程教学；开展了革命传统教育，认真学习遵义会议革命史实，践行红色文化的传承使命，深刻领悟“艺术服务于人民”的切实追求。

在河北省秦皇岛市，实践队实地观察并参与了北戴河区人民法院和牛头崖法庭的工作，感受到了法律的力量和威严。实践队还与燕山大学法治宣讲团交流社会实践经验，进行了以“文艺+法治：让普法教育深入人心”为主题的宣传教育活动，把美育教育带到海港区西港镇归提寨村，增强乡村孩子的法律意识，引导孩子们养成正确的行为习惯，为普法教育注入了新的活力。

在苏尼特右旗，实践队走访了接受志愿者协会帮扶的对象。他们通过走访不同家庭，了解到了每个学生的情感和追求，传递了对孩子们的关爱与支持，帮助孩子们将努力和坚持凝聚成战胜困难的力量。实践队队员表示，要多关注这些孩子，传递红色文艺轻骑兵的精神，帮助他们勇往直前，追逐内心的梦想，用实际行动去创造更美好的未来。（郝孟佳 实习生姚怿希）

(责编：李依环、熊旭)