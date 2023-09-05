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2023高校“开学第一课”系列报道——

北京化工大学校长谭天伟：宏德博学，全面发展，争做新时代努力奔跑的追梦人

2023年09月05日15:36 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月5日电 “奋斗是青春最亮丽的底色，无奋斗不青春。正如鲁迅先生所说，青年‘所多的是生力，遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的。’” 中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟4日在学校2023级本科生开学典礼上寄语道。

谭天伟表示，当代青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。同学们是与新时代共同前进的一代，大家接下来几年拼搏奋斗，将是未来的宝贵回忆和靓丽底色。立足新时代新征程，要坚定不移听党话、跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。（李依环、实习生荆政嵛）

北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟在开学典礼上的致辞。校方供图

北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟在2023级本科生开学典礼上的致辞。校方供图

以下为谭天伟校长在2023年本科生开学典礼上的致辞节选——

值此金秋时节，我们相聚在美丽的玉屏山下，隆重举行北京化工大学2023级本科生开学典礼。首先，我代表全校师生员工，热烈欢迎和衷心祝贺现场的4157余名新同学加入北化大家庭，成为“北化新主人”！同时，也借此机会，向培养、教育、支持你们的父母、师长和亲友致以崇高的敬意！

同学们，你们都是同龄人中的佼佼者，你们中有循着父辈足迹而来的“化二代”；你们中也有6年前与支教团老师约定北化再相逢的“圆梦人”，他是来自美丽草原内蒙古科左中旗的陈奕先同学。你们的到来为学校事业创新发展注入了新鲜血液，带来了青春活力，学校深深感到“得天下英才而教育之”的欢欣和喜悦。从今天开始，北化将成为你们的新标签，融入血液，荣辱与共，将与大家发生一场神奇美妙的“化学反应”。对于即将起航的大学征程，我给同学们提三点期望。

一、立德修身

“德者，本也。”国无德不立，人无德不兴。党的二十大报告指出，育人的根本在于立德。立德的“德”，应该是“大德、公德、私德”之总称，需要同学们从三个方面下功夫：首先，要坚定理想信念，把好“总开关”，补足精神之钙，立志听党话、跟党走，扎根人民、奉献国家；第二，要修好道德品质，培养爱国情怀、集体意识、品德修养，“学会感恩、学会助人，学会谦让、学会宽容，学会自省、学会自律”，“成为有大爱大德大情怀的人”；第三，要涵养法治素养，养成尊法、学法、守法、用法的基本理念和行为习惯，做遵纪守法的现代公民。古代儒家文化一直提倡“内圣外王”，就是强调既要提升道德素养，也要能够建功立业。儒家经典《大学》提出了“修齐治平”的治学、处世之道，通过“格物、致知、诚意、正心”来修身，以实现“明明德、亲民、止于至善”，到今天依然适用。立德修身关键是要以先进为榜样、以楷模为标杆，常怀敬畏之心，“见善如不及，见不善如探汤”，坚持一日三省，“见贤思齐焉，见不贤而内自省”。

同学们，教育的本质是“点亮”。德国哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》一书中有段名言，“教育的本质意味着：一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”我想，这里的“摇动、推动、唤醒”就是在“点亮”。目前，学校正在大力实施“育人为先”战略，坚持“德育为先”，推进“三全育人”，深入落实立德树人根本任务，希望可以帮助大家在人生探索之旅中储备更多的火种，助力大家成为一束有温度、有仁爱、有激情的“七彩光”，有幸被别人点亮，也有能力点亮别人，勇毅走好明明德、致良知、止于至善的立德修身之路，绽放青春绚丽之花，把光和热洒满大地。

二、勇于奋斗

在1915年《新青年》发刊词中，青年时期被誉为“人生最可宝贵之时期”。年轻到底是什么呢？年轻其实是一种心态，与岁月无关。塞缪尔·厄尔曼在著名短文《年轻》写到，年轻“是心灵中的一种状态，是头脑中的一个意念，是理性思维中的创造潜力，是情感活动中的一股勃勃朝气，是人生春色深处的一缕东风”。奋斗是青春最亮丽的底色，无奋斗不青春。正如鲁迅先生所说，青年“所多的是生力，遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的”。青春之路就是要洒满奋斗的汗水，铺满坚实的脚印。奋斗的道路不可能一帆风顺、一马平川，要敢于质疑，敢闯“无人区”，勇当“探路者”。爱因斯坦始终保持“提出一个问题往往比解决一个问题更重要”的思想，才能不断地提出问题，并在解决这些问题的同时逐渐迈向一个个人生的高峰。

同学们，青春最美丽，青春是用来奋斗的，唯有努力奋斗才能梦想成真。幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。大家要努力培养奋斗精神，更加注重在创新、基础、交叉、人文、实践等各方面综合提升，不断塑造可持续发展能力，养成勤于思考、敏于辩论的习惯，做到敢于质疑、不迷信权威，坚持不唯上、不唯书、只唯实，争做有信心有意志有能力攀登科学高峰、创造科技奇迹的“弄潮儿”。奋斗不只是嘹亮的口号，大家要保持“初生牛犊不怕虎”的劲头，要提升“勇攀高峰、敢为人先”的锐气，要涵养“越是艰险越向前”的勇毅，要守住“积跬步以行千里”的坚韧，面对挫折不断奋起、百折不挠，面对挑战迎难而上、拼搏进取，努力使自己成为一个强者，争做新征程上的奋斗者。

三、全面发展

对标可堪大用、能担重任的时代要求，大学生必须德智体美劳全面发展，尤其是要注重体、美、劳方面素质提升。体质健康是全面发展的根本，必须树立健康第一理念，要注重通过体育锻炼享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，正如毛泽东同志所说“青少年要文明其精神，野蛮其体魄”。希望每位同学在大学期间都能至少找到一种适合自己的体育活动，长期坚持并终身受用，充分享受运动过程，并多与志同道合的朋友交流，保持身心健康和积极状态。善于发现美、感受美、创造美越来越成为一个人的核心素养，大家要有意识地提高自己的审美素质和审美能力。《庄子》一书有言“天地有大美而不言”，就是说天地有最大的美，但人们无法用言语表达，这是自然之美，需要我们走到户外、亲近自然，用心去发现和感受。学习累了，聆听一曲，“天籁”之美可以让人心情愉悦。当然，“独乐乐不如众乐乐”，和朋友们一起感受音乐之美会更加快乐！听曲如此，读书、学习、运动也是如此，大家相互分享感受、碰撞思想，从中既可懂得自己之美，又可发现和欣赏他人之美，还可交流互鉴、择善固执，形成求同存异、和而不同的和谐之美，正如费孝通先生所提出的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。劳动是人生的第一堂课，正如路遥在《平凡的世界》中写到“只有劳动才可能使人在生活中强大”。劳动创造幸福，幸福不会从天而降，要靠勤劳的汗水浇灌。读书是充满思想的劳动，唯有吃下读书“寒彻骨”的苦，才可能“腹有诗书气自华，读书万卷始通神”。劳动创造奇迹，就如俄国画家列宾所讲“灵感，不过是‘顽强的劳动而获得的奖赏’”，嫦娥探月、蛟龙探海、北斗指航等无数“中国奇迹”，无不凝聚着广大劳动者的智慧和汗水。劳动砥砺精神，通过累并快乐的劳动，可以磨炼坚韧不拔的意志，领悟“一分耕耘，一分收获”的真谛，培养团结互助的精神，养成吃苦耐劳的品质。

同学们，大学是青年人学习知识、提升素质、放飞梦想的地方。作为党的二十大后首批新生，你们使命光荣、重任在肩。大家要协同提升思想品德、知识学识、创新能力、动手能力，必须统筹提高身体素质、艺术素养、人文气质、劳动技能，不断完善和强化自己的德智体美劳综合素质，实现全面发展。近年来，学校大力推进五育融合的“育人北化”建设，用心用情打造“美丽北化”“幸福北化”，为大家综合提升搭建多彩舞台，为大家全面发展提供有力支撑。疲倦之时，大家可以来一场“奔跑在北化”，可以漫步枫叶广场，还可参加艺术社团，感受“运动美”“环境美”“文化美”。科研之余，大家可以走进后勤学校，在百草园播种下梦想的种子；也可以参加厨艺课堂，感知舌尖上的北化。大家要善于用辛勤的劳动创造美，要将美融入自己的学习生活之中，要积极踊跃地跑起来、唱起来、劳动起来，不断提升自己的综合素质，努力成长为不惑、不忧、不惧的完整的人，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者。

同学们，当代青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。你们是与新时代共同前进的一代，大家接下来几年拼搏奋斗，将是未来的宝贵回忆和靓丽底色。立足新时代新征程，大家要坚定不移听党话、跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

最后，衷心祝福大家身心健康、学业顺利、生活幸福，祝愿你们在北化度过一段精彩难忘的大学时光！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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