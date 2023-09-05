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2023高校“开学第一课”系列报道——

同济大学校长郑庆华：立德明志强国梦，奋楫扬帆启新程

2023年09月05日14:28 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月5日电 “与祖国同行，以科教济世。”4日，同济大学举行2023级新生开学典礼，同济大学校长郑庆华以《立德明志强国梦，奋楫扬帆启新程》为题发表讲话。

对于怎样才能成为一个真正的同济人，郑庆华表示，一要学以明志，志存高远；二要学以明理，包容并蓄；三要学以成才，行稳致远；四要学以致用，追求卓越。

“希望你们接力传承弘扬‘同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越’的新时代同济文化，立大志、明大德、成大才、担大任，不负韶华、不负时代，做奋发有为的强国青年！”郑庆华寄语全体新生。（李依环、实习生黄倩）

同济大学校长郑庆华在2023届本科生毕业典礼上讲话。校方供图

同济大学校长郑庆华在2023级新生开学典礼上讲话。校方供图

以下为郑庆华校长《立德明志强国梦，奋楫扬帆启新程》讲话节选——

今天，我们相聚在美丽的同济校园，共同参加2023级新生开学典礼。首先，我谨代表学校，代表方书记，代表全校教职员工，向来自全球127个国家和地区的4765名本科及预科生、8110名研究生新生表示热烈欢迎！向辛勤培育你们的家长与师长致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

“与祖国同行，以科教济世。”一代代同济人同心砥砺、为振兴中华而读书；济世兴邦，为强国富民而奉献；脚踏实地，把论文写在祖国大地上。

“办学之要，在教育，在教学，在教师之道。”同济大学始终以培养拔尖创新人才为己任，始终以“大师、大器、大爱”厚植沃土，成就每一位同学的梦想。“大师”，是精勤育人的“四有”好老师，是指导你们仰望星空的大先生；“大器”，是助你们成长的一流科研平台，是深耕在深海、深地、深空、人工智能等领域的国家重点实验室和前沿科学中心，是“政产学研用金”协力打造的卓越工程师学院、众多跨国企业共建的研究中心；“大爱”，是同济人心系家国和放眼天下的情怀，是格物穷理、探求真知的执着，是勇于突破、敢为人先的锐气，是争创一流、止于至善的信念。

同学们，无限精彩，就在脚下，去发掘、去创造吧！

“千教万教，教人求真。”“千学万学，学做真人。”怎样才能成为一个真正的同济人？作为校长，我有四点希望和建议，与大家交流：

一要学以明志，志存高远。“学而不思则罔，思而不学则殆。”学习的目的之一，是养成独立思考的习惯。面对百年未有之大变局，面对瞬息万变的信息时代，我们要不盲从、敢质疑、求真知，独立思考，辩证分析，科学解决问题，才能从容应对挑战。“百学须先立志。”我们要树立远大的人生目标，塑造正确的人生观、价值观，找到真正意义上的获得感、满足感和幸福感。什么是正确的人生目标？李国豪老校长在德国留学时，年仅27岁就在国际桥梁工程界赢得了“悬索桥李”的美誉，在德国工作、生活条件优越的情况下，他毅然决然回到满目疮痍的祖国，任教同济，立志科教报国并为国家培养工程科技人才。同学们，作为新同济人，你们要把个人志向和国家民族命运紧密结合，这才是你们正确的人生目标和价值追求，这才能涵养你们的浩然正气、铮铮骨气、奋斗底气。

二要学以明理，包容并蓄。大学之大，首先在于包容。包容，是眼界，是胸怀，是气度。眼界，是我们发现事物的广度和认知事物的深度。在一个多元复杂的世界，一个有宽广眼界的人，能够跳出狭隘的思维定势，从不同角度审视问题，找到更加创新的解决方案。希望大家能够不断地拓展眼界，让自己能够更好地发现和挖掘多元化的世界。胸怀，是我们对人对事的态度，我们要海纳百川，尊重观点和文化的多样性。我们要关心他人，互相尊重、互相欣赏、互相学习、互相促进，在“和而不同”中“求同存异”，实现协作共赢，相互成就。气度，是在困境和挑战面前的冷静， “泰山崩于前而色不变”，一个人只有内心坚韧，从容不迫，才能做出明智的决策，得出科学的结论，推动人类社会健康发展。

三要学以成才，行稳致远。同学们，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革正在加速发展，人工智能已成为重塑各个行业的驱动力量，我们还面临很多“卡脖子”技术难题。这些难题，靠什么去解决？首先要老老实实打好基础，学好本领。“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。”扎实的基础要靠积累。新的学年，学校将开设6840余门各类课程，希望同学们在课堂上和自学中夯实基础，丰富储备，练就过硬本领。其次，你们要有创新精神。中国科学院院士、土木工程学院李杰教授和学生给我们做出了很好的榜样。他们在结构工程理论创新的最前沿独辟蹊径，提出了“李—陈方程”，揭示了确定性系统与随机系统之间的内在联系，也使得世界教材上的方程和定理中，又多了中国人的名字。希望大家都要敢为人先，努力实现更多“从0到1”的突破。再次，我们要久久为功。成就非一朝一夕所能得，但必须只争朝夕，日积月累，坚持不懈，才能破茧化蝶，突破极限，获得成功。与此同时，你们要坚持锻炼身体，涵养乐观的心态，既做学习标兵，也做体育健将，还是快乐达人，努力做到为祖国健康工作50年。

四要学以致用，追求卓越。在祖国最需要的地方大显身手，在人民最需要的时刻挺身而出，这是同济人的魂。放眼大江南北，重大战略、重大工程，无不带着深深的“同济印记”。从大洋钻探到探月工程，从人民城市建设到乡村振兴主战场，从风土建筑保护到乌梁素海治理，处处印刻着“同济烙印”。“国有召，我必应”“啃硬骨头，找同济”，这些都已经内化为同济人的心中所向和自觉的价值追求。同学们，作为新同济人，希望你们在树立远大志向和练就过硬本领的同时，铸就舍我其谁、挺膺担当的凌云壮志，不断增强对自己、对家庭、对社会、对国家乃至对世界的责任感，不断挑战自我、追求卓越。请你们永远记住，在同济人的字典里没有“躺平”二字！“努力成长为担当民族复兴大任、引领未来的社会栋梁与专业精英”，这是学校对你们的期许，更应该是你们每一个人的价值追求。

同学们，你们生于盛世，学于新时代，何其幸也！你们新的校园生活与新时代中国式现代化建设同步开启，何其幸也！从此时此刻起，“同心同德同舟楫，济人济事济天下”的接力棒，就传到你们手中了。希望你们接力传承弘扬“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”的新时代同济文化，立大志、明大德、成大才、担大任，不负韶华、不负时代，做奋发有为的强国青年！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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