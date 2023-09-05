秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月5日电 "清华园是你们人生新的起点。希望你们传承‘自强不息、厚德载物’的校训，弘扬‘严谨、勤奋、求实、创新’的学风，勤而行之、日有所进，成长为‘又红又专、全面发展’的时代新人，在青春的赛道上跑出当代青年的最好成绩！“清华大学日前举行的2023级本科生开学典礼上，校长王希勤寄语全体新生。

“‘行胜于言’是清华的校风，也是清华人‘务实’特点的真实写照。”王希勤谈到，希望同学们少一些空谈、多一些实干，勤而行之、日有所进，在强国建设、民族复兴的伟大征程中作出应有的贡献。（李依环、实习生李安琪）

王希勤校长在清华大学2023级本科生开学典礼上致辞。校方供图

以下为王希勤校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

今天，3000多名同学成为清华园的新主人，美丽的园子因你们的到来增添了蓬勃的生机与活力。在此，我代表全校师生员工，向你们表示热烈的欢迎！向培养你们的亲友、老师和关心你们的社会各界表示衷心的感谢！

2023级本科生是有着特殊学习经历的一届，你们高中三年的大部分时间都在疫情中度过。居家学习的日子里，你们付出了艰苦的努力，克服了很多困难，收获了成长，却也少了一些直接接触社会的机会。如今，你们怀着对未来的憧憬来到美丽的清华园，开启了人生新的篇章。我鼓励你们多接触实际、多了解实际，积极投身全面建设社会主义现代化国家的生动实践，从这里走向更广阔的天地，放飞更绚烂的梦想。

“行胜于言”是清华的校风，也是清华人“务实”特点的真实写照。“行”就是做事，就是实践，是我们认识世界、改造世界的根本途径。从已有认识出发，经过思考采取行动，再从行动中总结经验，经过省思获得新的认识，进一步提升“行”的能力，这构成了一个完整的循环。希望同学们少一些空谈、多一些实干，勤而行之、日有所进，在强国建设、民族复兴的伟大征程中作出应有的贡献。在这里，我给大家提三点建议。

第一，做事先有方，成事在于有准备。一个人想要把事情做好，首先要学会做人，做个“大写的人”。做人要胸怀“国之大者”，树立国家为先、人民至上的价值取向。1935年本科毕业的王遵明学长面对国土沦陷、民不聊生的旧中国，意识到要免受外敌欺侮、增强国力，就必须要生产钢铁、振兴工业。于是他立志以钢铁报国，赴美学习冶金学，仅用两年半就拿下麻省理工学院的博士学位。博士毕业后，他自费到美国各大钢铁厂实习考察，为国学习先进技术。怀着“一个科学家没有理由不忠于抚育自己的祖国”的坚定信念，他于1940年毅然回国，将毕生精力投入到我国急需的钢铁铸造事业中，成功研制出球墨铸铁并将其应用于大规模工业生产，被誉为“中国球墨铸铁王”。

“凡事预则立，不预则废”。做事要三思而后行、谋定而后动。飞天揽月是中华民族的千年夙愿。从上世纪90年代初开始，我国就组织力量研究中国月球探测的必要性和可行性，在综合分析世界各国已有成果与未来计划的基础上，充分考虑我国科学技术水平和综合国力，经过专家的多轮反复论证，制定了“绕、落、回”三步走战略规划。2004年，我国正式启动探月工程。经过近20年的奋斗，中国航天人稳扎稳打、善作善成，圆满完成了绕月探测、落月勘察、采样返回三个递进衔接的阶段性任务，使我国在探月领域实现了从“跟跑”到“并跑”再到部分“领跑”的巨大进步。国家推进宏伟的事业要经过审慎的思考、进行长远的谋划，个人做事也要有谋划、有目标、有策略、有章法。

同学们，希望你们秉持“爱国奉献、追求卓越”的传统，志存高远、脚踏实地，循序渐进、有条不紊，在不懈奋斗中谱写新时代的青春之歌。

第二，做事要有恒，本事要在事上练。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”。凡成大事者，必日积月累、持之以恒。中国科学院院士、我校航天航空学院教授黄克智先生每天早上4点半就起床读书看文献，花大力气啃最核心、最难读的文献，一份7页纸的文献曾被他写下了36页密密麻麻的笔记。对所读文献中的每一个公式，他都亲自推导，力求理解透彻，确保准确无误。这些习惯他一坚持就是数十年。正是这种厚积薄发才使他破解了压力容器工程设计的世界难题，取得了一系列举世公认的学术成果。“君子之道，辟如行远必自迩，辟如登高必自卑。”只有从当下做起、从点滴做起，才能把事情做好做成。

做事不仅要不避于细，而且要不畏于难。唯有直面挑战、迎难而上、砥砺前行，才能练就过硬本领、实现青春梦想。7年前，一群清华本科生发起了极富挑战性的“天格计划”，希望通过自行研制并发射纳卫星科学载荷探测宇宙中的伽马射线暴现象。然而，圆梦之旅却困难重重。他们曾被专家质疑“卫星是国家层面的事，你们本科生做得了吗？”也曾在首颗载荷交付发射之际烧坏了电路，几乎功亏一篑。但他们不轻言放弃，连续两天不眠不休合力完成抢修，如期实现发射。凭着这种百折不回头的恒心和意志，清华“天格计划”团队成员已将5颗卫星载荷送入太空并取得科学成果，成为了名副其实的“追光少年”。

同学们，希望你们从我做起、从现在做起，不惧挑战、勇往直前，在真刀真枪的实干中成就一番事业。

第三，做事须省思，万事要求所以然。省思是“行”的延续与升华，是对经验的提炼、对规律的把握、对认识的深化。省思的过程往往需要解放思想、打破成见，在深入学习、亲身实践和调查研究的基础上通过思考抓住事物的本质、探求事物发展的客观规律。1926年下半年，农民运动在全国迅速发展，但同时党内外对农民运动也存在着诸多的非议、责难，甚至是污蔑。1927年1月，毛泽东同志历时32天、徒步700公里，赴湖南5县开展实地调查，获得大量第一手材料，深思熟虑后写下著名的《湖南农民运动考察报告》，以所见所闻力证农运“好得很”而非“糟得很”，明确贫农是“革命先锋”而非“痞子”，有力驳斥了对农民运动的非议。这次经历也让他认识到动员组织农民参加革命的重要性，为他后来找到“农村包围城市”的革命道路提供了支撑。

通过省思探求规律是一个从感性认识上升到理性认识、从经验性认识上升到原理性认识的过程，让我们不仅知其然、更知其所以然。审美在这一过程中发挥着重要作用，审美所追求的情感体验是省思的动力，审美所追求的简约和谐是省思的目标。天地间的正道、真理往往被大师们以符合美的原则的形式表达出来。从哥白尼的日心说到牛顿三大定律，从麦克斯韦方程组到爱因斯坦质能方程，无不体现这种简约和谐之美。“止于至善，方能臻于至美。”审美让省思更深刻，让我们在追求至善至美的过程中充盈内心、提升境界。

同学们，希望你们常省思、除偏见、善审美、出真知，以实事求是的态度干事创业，让人生在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

清华园是你们人生新的起点。希望你们传承“自强不息、厚德载物”的校训，弘扬“严谨、勤奋、求实、创新”的学风，勤而行之、日有所进，成长为“又红又专、全面发展”的时代新人，在青春的赛道上跑出当代青年的最好成绩！

(责编：郝孟佳、熊旭)