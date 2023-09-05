原标题：以银龄优势破解银发难题

3年、12万人——这是出现在教育部等10部门近日联合印发的《国家银龄教师行动计划》（以下简称《计划》）中的两个醒目的数字。

《计划》着眼于搭建国家层面老有所为平台，挖掘退休教师资源优势，发挥其有益补充、示范引领作用，推动建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，加快建设教育强国。《计划》明确，经过3年左右时间，全国银龄教师队伍总量应达12万人左右，银龄教师服务各级各类教育的工作体系基本健全，服务能力不断提升，政府主导、社会参与的银龄教师发展格局基本形成，数字化赋能银龄教师工作水平不断增强，开放灵活的线上线下支教方式不断完善。

银龄教师行动计划并非平地起高楼，老年知识分子在各个领域老有所为的实践已持续多年。早在2003年，为响应西部大开发的号召，全国老龄委就曾组织医疗卫生、文化教育、农业科技等方面的老专家、老教授，启动了援助西部的老年志愿行动——银龄行动，成为老年知识分子老有所为的一面旗帜。2021年推出的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》也提出，要发展壮大老年志愿者队伍，组建老专家科普报告团，在社区、农村以及青少年科普领域发挥积极作用。

近来时常被提起的“能人返乡”政策，意图也在于鼓励退休干部、退休教师、退休医生、退休技术人员、退役军人等回乡定居，当好产业发展指导员、村级事务监督员、社情民意信息员、村庄建设智囊员，把技术、信息、知识带回家乡，弥补乡村人才的空心化，推动社会资本进入乡村，实现与乡村资源的再结合。

当前，我国人口老龄化不断加剧，必然带来各方面压力，但庞大的老年群体也是亟待开发的人力资源富矿。据统计，截至2019年年底，我国具有中级及以上专业技术职称的退休老年知识分子达1929.2万人，其中大学以上学历509万人，约占26%。组织其中一部分有意愿、有能力的老年人，让他们以知识、技能、经验更好服务经济社会高质量发展，既有利于盘活人力资源，化解因老龄化造成的劳动力不足等问题，又有利于他们自身获得高质量的晚年生活，继续从社会生活中获取个体成就感。

参与各类银龄计划的老年知识分子，不仅是国家发展的贡献者，也是社会发展成果的见证者与受益者。他们对国家、社会有着高度的认同感与归属感、责任感与使命感。老树春深更著花，请他们用自己多年积累的专业能力帮助需要帮助的人，为当地经济社会发展作出贡献，同时再次开掘自身的价值、再次找到社会归属，是一种双向奔赴，更是一个社会化挑战为机遇的方法所在。以银龄优势破解银发难题，还有更多的思路可以继续探索。（张焱）

(责编：李昉、李依环)