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燕山大学山海宣讲团开展暑期社会实践

2023年09月05日11:27 | 来源：人民网-教育频道
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每年暑假，全国高校成千上万支社会实践队伍从校园奔赴全国各地，深入田野乡间、基层社区，将青春华章写在祖国的大地上。红色寻访、科学考察、理论宣讲、乡村支教、行业调研、基层服务……广大学子带着发现和探索的目光，身体力行，在社会实践中厚植家国情怀、体察国计民生、增长知识才干、锚定人生方向。人民网特别推出大学生暑期社会实践系列报道，约请高校师生讲述在火热社会实践中的所思、所感、所悟。

人民网北京9月5日电 为进一步发挥理论宣讲凝心聚气的作用，彰显新时代青年大学生的担当作为，燕山大学机械工程学院选取10名党员组成宣讲实践团队——山海宣讲团，前往高校、社区、乡村等多地宣讲，采用线上线下相结合的方式，将党的二十大精神融入日常生活场景，把深道理讲“浅”，让抽象的精神“落地”。

宣讲团与燕山大学研究生支教团合作，打造校地红色教育线上平台，面向青海德令哈市柴达木路小学和四川凉山布拖县布拖中学共计156个中小学生开展红色精神云宣讲活动。团员们采用半床棉被、小井红军烈士曾志的“多故事性”宣讲方式，深入浅出地展现了永不磨灭的革命精神，引导学生主动思考革命战士身上的优秀品质，坚定理想信念，树立艰苦奋斗的意识。

在燕山大学第一幼儿园，宣讲团带领小朋友们学习党的精神谱系的基本内涵，并详细解读了井冈山精神；通过“寻找地图上的英雄山”、“彩绘红色井冈”等小游戏，帮助孩子们了解井冈山的人文历史；通过讲解小故事“朱德的扁担”，缅怀朱德同志身先士卒、艰苦奋斗的卓越精神；通过制作红色文化标本，讲解红色元素的表征意义，让小朋友们在创作中体悟革命精神。

在青龙满族自治县花厂峪村，宣讲团参观了村史馆，深入调研和挖掘当地的英雄故事。团员们通过参观展馆中的老物件、老照片，聆听花厂峪村的老故事，了解到花厂峪村的历史变迁、人文风貌、乡土文化与时代精神。从当地红色旅游地标、干净整洁的农家民宿、宽阔平坦的农村公路、人民幸福洋溢的笑脸中，团员们感受到乡村振兴战略下老区的巨大变化。

实践中，山海宣讲团行走在学校与乡村之间，多角度、多渠道、多载体地讲述党的精神谱系，用通俗易懂的语言、活泼灵动的表现、群众乐见的形式将党的二十大精神说明白、讲透彻、广传唱，受众达千余人。（郝孟佳 实习生姚怿希）

(责编：李依环、熊旭)

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