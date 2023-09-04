人民网北京9月4日电 日前，中国高等教育学会与非洲大学协会在浙江师范大学举行中非大学联盟交流机制中方研究院成立暨挂牌仪式。

“中国高等教育学会与非洲大学协会《关于建立合作伙伴关系的谅解备忘录》的签署、‘中非大学联盟交流机制’的成立，标志着中非高等教育合作迈向更高水平、更高层次。”中国高等教育学会副会长、教育部高等教育司原司长张大良在致辞中对研究院发展提出四点要求：一是聚焦“中非高端教育智库”建设目标，二是坚持“四新四真四统一”研究原则，三是努力产出一系列高水平成果，四是着力办好中非高等教育论坛。

非洲大学协会秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒以“重新定义非洲教育”为主题发表致辞演讲。他重点介绍了非洲高等教育面临的主要挑战，并从教育战略、质量评定机制、学历互认等方面强调中非高校合作的重要性，提出中非高校要充分发挥中非大学联盟交流机制的平台作用，推动中非高等教育交流合作向纵深方向发展。

“中非大学联盟交流机制的成立，将有力促进中非大学能力建设，有助巩固和深化中非人文交流。”浙江师范大学党委书记郑孟状表示，研究院作为推进中非大学联盟交流机制工作落实落地的实体抓手，不仅在优化顶层设计、完善工作机制、创新工作方法上有重要作用，而且对促进中非大学联盟交流机制更好地扎根中国大地和非洲大陆，进而为实现《中非合作2035年愿景》、推进中非命运共同体建设贡献更多教育力量意义重大。

浙江师范大学校长、中非大学联盟交流机制中方执行副主任蒋云良谈到，回顾中非高等教育合作的历史，源远流长；立足中非高等教育合作的现状，倍感欣慰；展望中非高等教育合作的未来，共镶辉煌。研究院将进一步明确目标、聚焦方向、产出成果、服务智库、创出特色，为中非高等教育协同高质量发展作出努力与成绩。（李依环、实习生李安琪）

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