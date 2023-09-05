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2023高校“开学第一课”系列报道——

北京航空航天大学校长王云鹏：空天报国志，青春启新程

2023年09月05日11:23 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网9月5日电 “同学们，人生是‘旷野’而非‘轨道’，大学生活更不是一道只有标准答案的单选题，每个选择都可能成就不同的精彩。希望你们都能找到自己的坐标，坚定努力的航向，在碰撞交融中增长本领、开拓视野，不断丰富自我，拓展人生的象限。”日前举行的北京航空航天大学2023年新生开学典礼上，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏寄语全体新生。

王云鹏勉励新生，希望同学们把握好先贤前辈们“空天报国”的接力棒，将个人的理想主动融入祖国和人民的需要；带着疑问学习、开展探究学习，不唯上、不唯书、只唯实；找到自己的坐标，坚定努力的航向；时常用真善美来雕琢自己，扣好人生“第一粒扣子”。（李依环、实习生荆政嵛）

北京航空航天大学校长王云鹏在2023年新生开学典礼上致辞。校方供图

北京航空航天大学校长王云鹏在2023年新生开学典礼上致辞。校方供图

以下为王云鹏校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

今天我们在北京学院路校区、沙河校区和杭州国际校园隆重举行2023级新生开学典礼，共同见证4068名本科生、7386名研究生和206名留学生开启人生新篇章。

迎新期间，我也与许多本研新生及家长朋友们进行了面对面的座谈和交流。言语中我感受到了大家对北航生活的期盼和憧憬。北航是一所什么样的大学？在北航会有什么样的收获？此时此刻，我想你们每个人心中都有这样的疑惑。对于这些疑惑，“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，我更愿意用“使命”、“基因”、“气质”和“胸怀”这四个关键词作出回答。

北航使命，在于空天报国的担当。为国而生，是北航与生俱来的初心。面对抗美援朝战争敌我空军力量对比悬殊的不利局面，“急需办一所航空大学”，周恩来总理亲笔批示，新中国第一所航空航天高等学府应运而生。建校之初，筚路蓝缕，师生们工棚里上课、路灯下读书、田野里试验，“大战一百昼夜”，成功把新中国第一架轻型客机“北京一号”、亚洲第一枚探空火箭“北京二号”、新中国第一架无人机“北京五号”送上蓝天。与国同行，是北航坚定不移的决心。建校七十余年来，北航勇立潮头、为国铸剑，在神舟飞天、北斗组网、舰载机腾空、大飞机制造等大国工程中做出了突出贡献；为党育人、为国育才，共培养了89位“两院”院士、300余位型号总师总指挥以及25万余名优秀毕业生，每年超过1/2博士生和1/3硕士生毕业后投身国防事业，载人航天工程超过1/3的骨干力量出自北航，你们所熟知的神舟十六号航天员、首位载荷专家桂海潮教授就是其中一员。北航人不辱使命、挺膺担当，“空天报国”是北航最鲜亮的精神底色。

同学们，当前我国正朝着第二个百年奋斗目标阔步迈进，你们必将大有可为。有责任有担当，青春才会闪光。希望你们把握好先贤前辈们“空天报国”的接力棒，将个人的理想主动融入祖国和人民的需要，把拳拳爱国之心化为空天报国之行。

北航基因，在于敢为人先的创新。在北航，创新是一种自觉。教室里写满推导公式的黑板上，凌晨新主楼从不熄灭的灯光里，实验室内孜孜不倦的身影中，无不蕴含着师生们潜心科研、敢于创新的激情与火花，百余名研究生在校期间成为国家科技奖励署名获奖人。在北航，创新更是一种传承。当你们走进校史馆，看到听到最多的一定是北航的创新成果和创新事迹，三代人的“中国心”、三代人的“长鹰志”、三代人的“陀螺梦”、三代人的“电磁魂”，不仅是接续创新的北航佳话，更是助力新一代战机冲破苍穹、卫星导弹心明眼亮、尖端装备护卫海疆的国之重器。近二十年来，学校获国家科技奖励一等奖15项，其中技术发明一等奖9项，居全国高校之首，一大批重大创新成果直接应用于国防建设和国民经济主战场，“大平台、大团队、大项目、大贡献”的科技创新“北航模式”广受社会赞誉。刚刚发言的石晓荣校友，大三就深度参与飞行控制方面的研究，全方位锻炼了创新能力，为后来在国家急需关键领域攻关创新奠定了坚实基础，30岁即担任重点项目副总师。北航人追求卓越、奋斗不息，矢志创新的脚步遍及天临空地。

同学们，好学生的一个基本标准，就是“好学”。创新绝不会信手拈来、一蹴而就，需要博观而约取、厚积而薄发。希望你们带着疑问学习、开展探究学习，不唯上、不唯书、只唯实，在北航浓厚的创新环境中培养创造性精神、创造性思维和创造性能力，一步一个脚印，不断实现人生的新突破。

北航气质，在于兼收并蓄的包容。1952年，来自全国的航空精英汇聚柏彦，合而为一创业兴学，孕育了北航宽厚兼容的大气品格。七十余年弦歌不辍、历久弥新。今日的北航更加开放多元，京杭两地三校园同步办学发展，理、工、文、医不同学科融汇交叉，五湖四海、世界各地的思想文化碰撞争鸣。今日的北航更加丰富多彩，通识教育、专业教育相得益彰，上百个国家级、省部级重点实验平台为你们敞开大门，“冯如杯”“航天文化节”“北航大讲堂”等特色活动齐头并进。今日的北航更加活力飞扬，每年千余支实践队伍奔赴祖国各地，指引你们在社会大课堂中练本领、长才干；“远航计划”、暑期学校等国际交流项目，带领你们走出国门与世界顶尖强校的师生同台竞技、切磋交流。北航人兼容并包、生机勃勃，在和谐融洽的良好氛围里各美其美、美美与共。

同学们，人生是“旷野”而非“轨道”，大学生活更不是一道只有标准答案的单选题，每个选择都可能成就不同的精彩。希望你们都能找到自己的坐标，坚定努力的航向，在碰撞交融中增长本领、开拓视野，不断丰富自我，拓展人生的象限。

北航胸怀，在于至深至纯的大爱。在北航，总有一些人和事让我们深受感动、心存感激。刚才发言的张有光教授，把自己对教学的执着和热爱传递给他人，积极担任学校青教赛总教练，身体力行帮助青年教师成长；还有学校首届“立德树人成就奖”获得者高镇同院士，长期捐资助学，累计捐款两百多万元，支持一批又一批青年学子实现梦想。这种境界，春风化雨、润物无声。能源与动力工程学院博士生张权同学，一年内先后捐献了造血干细胞和淋巴细胞，用爱心为生命续航；法学院本科生王祯元同学，今年暑假在暴雨洪水中逆流而上，积极参与救援队伍，累计转运80余名受困群众。这种行动，舍己为人、奋不顾身。来自北航海南校友会的73名校友，饮水思源、热心教育，在当地中学建立了长期帮扶计划，十年来共有756名贫困学生因此受益。这种善举，心系公益、回馈社会。北航人尚德向善、修身立人，用实际行动彰显了大爱无疆的正能量。

同学们，做人做事做学问，做人是第一位的。大学是锤炼个人品德、涵养社会公德、树牢热爱祖国和人民大德的关键时期。希望你们时常用真善美来雕琢自己，扣好人生“第一粒扣子”，踏踏实实修好品德，努力成为心中有大爱大德大情怀的人。

同学们，未来属于青年，希望寄予青年，从今天起，你们的学习生活就要启程，还有更高深的学问、更广阔的天地等着你们去探索和感悟。我相信，你们将在北航这片沃土的滋养下，勇担北航使命、传承北航基因、塑造北航气质、涵育北航胸怀，沐风而行、向阳绽放，历练成长为具有鲜明北航烙印和深厚北航精神的栋梁之才！

最后，衷心祝愿大家在北航学有所成、生活愉快。北航永远是你们温暖的北航，我和学校所有老师将陪伴你们一起成长！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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