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2023高校“开学第一课”系列报道——

北京信息科技大学校长郭福：做有中国心的创新派

2023年09月08日18:08 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月8日电 “今天，你们正式成为‘勤信青年’，希望你们坚守信念，在国家、人民的‘大需求’中，检验自己的‘小逻辑’，像信息科大老一辈创始者们一样，将‘在祖国工业化的过程中献出自己一份力量’作为自己毕生的愿望和行动的坐标。”北京信息科技大学7日举行的2023级新生开学典礼上，校长郭福寄语全体新生。

郭福勉励全体新生，一是要用热爱绘人生，用创新做自己；二是要用勤学拼输赢，用苦练悟真理；三是要用逆境炼意志，用信念度险境。（孙竞、实习生姚怿希）

北京信息科技大学校长郭福在2023级新生开学典礼上发表致辞。校方供图。

北京信息科技大学校长郭福在2023级新生开学典礼上致辞。校方供图

以下为郭福校长在2023年开学典礼上的致辞原文——

暑热散去，秋风送爽，又到一年最富诗意的时节。我们在最美的信息科大，迎来最好的你们——4497名2023级新生。今天起，你们将与信息科大9928名学长、学姐一起，成为校园中跃动的比斯兔，用你们的青春朝气点亮校园，谱写壮美的盛世华章。

初次见面，乍见欢喜，请先让我代表学校做个正式的自我介绍——

信息科大是一所心向党、志报国的红色系高校。1937年以来，北京信息科技大学以实干之韧篆刻治学年轮——从“实业救国”到“工业报国”再到“信息强国”，信息科大以忠诚践行担当，在时代的检验与磨砺中，逐渐确立信息、军工、行业为支撑的特色办学之路，扎根中国大地发展信息技术，为党、为国输送了大批诚实可靠的行业精英。在近几年首都各项重大任务中，也不乏信息科大人的身影——国庆70周年庆祝活动、建党百年系列庆祝活动、北京冬奥会、冬残奥会……勤信青年以青春之名，建时代新功，始终用实际行动践行强国必有我的庄重誓言。

信息科大是一所敢争先、勇创新的行动派高校。纵观新中国信息技术发展史，信息科大人从未缺席——从我国第一代计算机的研制，到压电传感技术的突破，再到精密仪器领域的开创，信息科大人用创新与实干书写了无数个“从0到1”，让信息技术成为最坚不可摧的国防。着眼今天，学校积极投身服务国家战略发展、服务首都功能定位的新时代洪流——从卫星在轨监测，到乡村振兴，再到中轴线申遗……科研创新的路上，纵使狂风骤雨、纵使湍急如流，但奔涌不息是流淌在信息科大人血脉中的基因，是代代传承的使命召唤。即将在信息科大开启求学之旅的你们，相信也将对此有更深刻的感受和体验——本科阶段课题“先修”，求学问道项目实战，向下打牢基础，向上对标科研。“脑洞大开，扎根实践”，行动派信息科大成就每一个敢想敢干的你！

久处亦怦然。与信息科大长久“保鲜”的相处秘籍，是“双向奔赴”的价值目标。“勤以为学，信以立身”是信息科大对同道人的期盼，更是老一辈信息科大人留给我们每个人的精神遗产。“00后”的你们拒绝被定义，在质疑中坚韧前行，“青春气贯长虹”；面对3年疫情的考验，面对滔天的山火，你们敢于担当，是“勇锐盖过怯懦”的一代；身处百年未有之大变局的关键节点，作为中国式现代化的见证者和建设者，你们必将扛起“进取压倒苟安”的奋进大旗。我们有理由相信，你们一定是照亮未来的“勤信青年”，你们一定是改变世界的时代中坚。

在正式启封新的任务邀约之前，作为同你们一样的“勤信新人”，我也想提前共享几条我的“勤信笔记”——

用热爱绘人生，用创新做自己。十二年寒窗苦读，今夕一朝中第；十六年持续深耕，今夕一举上岸。相信你们中的大多数都并非是命运的“天选”，而是尝尽了学习的苦辣酸甜。挑战过程式化的关卡，升格为教育系统中的高阶玩家，希望你们不再满足于剧情设定NPC给出的任务，而是做自己程序的开发者，为热爱而战、为向往的生活而战、为全人类而战——当专治“社恐”的特效药让“i人”变为“e人”；当脑机交互设备让我们读懂了家中的“哈基米”；当咖啡残渣都能被用做建筑材料；特别是当你们现在正置身于未来科学的“能源谷”和“生命谷”……创新是生活的调味料，创新更是生活本身。

用勤学拼输赢，用苦练悟真理。当社会发展的进程被按下加速键，时代的红利被削减，青年人45°卷或被卷，学历的门槛也不得不走下神坛。于是，大学或许不再是“上岸”，而变成“高中2.0版”。作为本科生或研究生的你们，是否也该思考：学习是否有新的模式？专业是否还有明晰的边界？特别是在人工智能、ChatGPT等大模型广泛应用的今天，时代到底给我们开出了怎样的问卷？来到信息科大这样一个崇尚科学又尊重个性的高等学府，我希望你们不只停留在课内、局限于专业和你们所在的学科，而是尝试“破壁”，努力成为“业精于勤”但并不“只勤于一”的“通才”，做靠自己也能自转的循环。

用逆境炼意志，用信念度险境。我认为，每一条通往成功的路，都是由令人沮丧甚至绝望的失败铺满。“北斗之父”孙家栋的事迹，我们都或多或少略知一二。最让我印象深刻的，是我国首次独立自行研制的弹道导弹“东风二号”发射失败。孙家栋与同事在冰天雪地的沙漠里，一片一片捡起导弹碎片，他们几乎是一边抹泪一边找完。本是一次重大的失败，却因执着的信念和坚定的信心，凝练出了最宝贵的经验。关于北斗的故事，我们今天也请来了学校校友、“北斗女神”徐颖，一会儿可以听听你们的学姐会继续分享哪些故事。所以，不要踌躇于失败。因为，有时候失败可能真的是在回答“美好的事情可不可以发生在我身上”。当困难来的时候你没有躲，幸运来的时候才会撞个满怀。

今天，你们正式成为“勤信青年”，希望你们坚守信念，在国家、人民的“大需求”中，检验自己的“小逻辑”，像信息科大老一辈创始者们一样，将“在祖国工业化的过程中献出自己一份力量”作为自己毕生的愿望和行动的坐标。心怀“梦摘星”的愿景，不惧“上青天”的困难，笃行“射玉衡”的信念，用内心的坚持绘就创新青春的锦绣河山。

爱因斯坦曾说：创造力比知识更为重要。知识有局限，但是创造力却可以穿越宇宙。在拥抱信息化的进程中，信息科大将为你们提供最生逢其时的试炼。我们希望信息科大是个乐园，满足你们的每一次奇思妙想；我们希望信息科大是片夜空，成全你们的每一次天马行空；我们希望信息科大是个宇宙，孵化你们的每一次灵光乍现。亲爱的同学们，捧着你们的灵感踮起脚尖，让未来的星空因你们璀璨！

(责编：李依环、熊旭)

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