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北京建筑大学设置“躬耕教坛育人奖”奖励优秀教师

2023年09月08日18:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月8日电 为落实教育部、北京教育系统关于师德师风建设的指示精神，助力教育强国建设，9月7日，北京建筑大学召开“躬耕教坛、强国有我”第39个教师节表彰庆祝大会。

北京建筑大学召开第39个教师节表彰庆祝大会 。学校供图

北京建筑大学召开第39个教师节表彰庆祝大会 。学校供图

会上，北京建筑大学首届“躬耕教坛育人奖”名单正式公布，6名深耕教坛、潜心育人的资深教授上榜。获奖老师代表上台讲述从教经历，分享育人故事，以亲身经历引导全校教师争做“四有”好老师、“四个引路人”。

北京建筑大学党委书记李军锋指出，教师是学校建设的中坚力量，是学校事业发展的底气和基石。学校设置躬耕教坛育人奖，选树一批师德高尚、学识扎实、潜心教书育人的优秀教师，鼓励全体教职工要以他们为榜样，学习他们坚守三尺讲台，潜心教书育人的崇高追求，为把学校建设成为扎根京华大地的国内一流、国际知名高水平特色型大学汇聚起更加磅礴的力量。

李军锋对全校教师提出了三点要求，教师要胸怀“国之大者”，自觉承担起建设教育强国的时代重任；要坚守教育初心，当好立德树人的“大先生”；要坚持守正创新，探索适应新形势下的教育教学模式。

以此次表彰庆祝大会为契机，北京建筑大学大力开展“师德建设月”系列活动，持续开展“6+1”礼敬教师活动，举行新上岗教师集体宣誓仪式，开展“为教师亮灯”活动，录制“躬耕建大育人路——我的育人故事”微视频，举办育人故事宣讲会，制作育人故事文化小品，建设校园文化景观，积极营造尊师重教的浓厚氛围，形成“学榜样、见行动”的师德建设生动局面。（郝孟佳、实习生姚怿希）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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