人民网北京9月12日电 2023东北亚（沈阳）人才交流大会、人民网2023大学校长论坛新闻发布会12日在人民日报社举行。会上宣布，2023东北亚（沈阳）人才交流大会、人民网2023大学校长论坛将于10月12日在辽宁省沈阳市同期举办。

由人民日报社指导、人民网主办的大学校长论坛已连续举办九届，累计500余位大学书记、校长为中国高等教育改革发展建言献策。论坛是汇聚国内外高校资源、推进校企合作、校地合作的重要平台，也是主办城市面向全国招才引智、提升区域影响力的品牌活动。

人民网党委副书记、总编辑罗华致辞。人民网记者 马天翼摄

人民网党委副书记、总编辑罗华在致辞中表示，人民网第十届大学校长论坛将不仅是一届高等教育领域的论坛，同时还是一场城市振兴发展论坛、人才交流建设论坛。本次论坛将邀请国内外百余所大学校长及专家学者齐聚辽宁沈阳，以“发挥高等教育龙头作用、夯实强国建设人才之基”为主题开展交流分享，共同为中国高等教育改革与发展建言献策，为东北老工业基地振兴提供智力和人才支持。

沈阳市委组织部分管日常工作的副部长赵戈致辞。人民网记者 马天翼摄

沈阳市委组织部分管日常工作的副部长赵戈表示，沈阳的战略优势凸显、产业基础雄厚、科创优势明显，已经进入了蓄势腾飞的新时期，正在成为各方资源要素加快集聚的沃土。本届校长论坛落地沈阳，是沈阳市高等教育领域的一件大事、幸事、喜事。希望以此为契机，进一步促进高校与沈阳市深化战略合作和人才交流，聚焦前沿技术、应用创新、产业链构建碰撞思想、交流经验，为沈阳全面振兴实现新突破贡献智慧和力量。

中国高等教育学会副秘书长吴英策致辞。人民网记者 马天翼摄

中国高等教育学会副秘书长吴英策在致辞中表示，中国高等教育学会作为人民网大学校长论坛连续三年的学术支持单位，高度重视与人民网合作，积极提供学术资源和服务。10月12日，由中国高等教育学会主办的第60届中国高等教育博览会和由人民网主办的2023大学校长论坛将同期分别在山东青岛和辽宁沈阳正式拉开帷幕，双方将聚焦拔尖创新人才培养和实现高水平科技自立自强，同时共同举办黄大年式教师团队建设发展平行论坛，邀请全国高校黄大年式教师团队，交流分享成功经验、典型做法和建设成果。

北京科技大学党委副书记于成文作主旨发言。人民网记者 马天翼摄

北京科技大学党委副书记于成文在发言中表示，人民网2023年大学校长论坛主题突出了教育强国战略的特殊重要性，也体现了高等教育顺应时代发展，进入新阶段、担负新使命的历史必然性。新时代新征程，高校肩负着为党育人、为国育才这一神圣而重大的使命。北京科技大学将继续坚持落实立德树人根本任务，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出新的更大贡献。

本次大学校长论坛期间，将同期举办首届东北亚（沈阳）人才交流大会。大会以“汇全球英才、创振兴未来”为主题，集主题论坛、展览洽谈、人才招聘、项目路演、参观调研等5大板块，将举办13场主题论坛和东北地区规模最大的海内外人才招聘会等活动，覆盖线上线下40余万高校毕业生，着力打造一场国际化、综合型人才合作交流盛会。

辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局党组书记、局长王志刚发布岗位需求和人才政策。人民网记者 马天翼摄

人才是第一资源。近年来，辽宁省沈阳市深化人才工作体制机制改革，不拘一格培养人才、吸引人才、用好人才，一系列硬举措让这座城市焕发出新的活力。新闻发布会上，辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局党组书记、局长王志刚发布了沈阳市最新岗位需求和人才政策。

当天，人民日报社辽宁分社社长刘成友出席发布会，并上台共同启动本次活动。清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、中国农业大学、东北大学、北京邮电大学、北京科技大学、对外经贸大学、北京工商大学、辽宁大学、沈阳大学等高校代表现场参加发布会。

接受人民网采访时，多所高校代表对即将举行的大学校长论坛表达了期待：希望在这次的论坛中，能够与辽宁高校和企业进行深入交流研讨，为科教兴国、教育强国凝心聚力，为沈阳和辽宁的发展贡献力量。

本次活动在人民网PC端、“人民网+”客户端、人民网视频号等平台同步直播。此外，来自人民日报、光明日报、中国教育报、中国网、中国新闻网、沈阳日报、沈阳广播电视台等中央及地方媒体记者参加发布会。（记者孙竞、李依环、汤龙、孝媛、邱宇哲）

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