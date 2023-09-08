原标题：南华大学携手广州实验室设“南华班” 探索拔尖创新人才培养

9月6日，广州实验室病原体结构与临床应用创新研究院“南华班”开班仪式在广州实验室会议中心举行。中国科学院院士、清华大学教授、原南开大学校长饶子和，南华大学校长张灼华教授出席并致辞。中国科学院院士、广州实验室常务副主任徐涛、南华大学副校长夏昆教授出席开班仪式。开班仪式由广州实验室病原体结构与临床应用创新研究院院长彭伟主持。

广州实验室病原体结构与临床应用创新研究院“南华班”开班仪式。南华大学供图

广州实验室病原体结构与临床应用创新研究院“南华班”，是南华大学与广州实验室合作培养研究生的创新实践。第一期“南华班”由来自药学、化学、基础医学等专业的20名硕士研究生组成，他们在南华大学完成基础课程学习后到广州实验室开展科研，培养过程中将由南华大学和广州国家实验室导师的双重指导，实施“双导师制”。

张灼华表示，“南华班”在钟南山院士、饶子和院士、徐涛院士及广州实验室各位专家的大力支持下顺利开班，是南华大学对拔尖创新人才培养模式和路径进行的全新探索，也是落实教育、科技、人才“三位一体”融合发展的具体实践。南华大学将以研究生联合培养为纽带，深入推进与广州实验室在拔尖创新人才培养、生命医学前沿科学研究、高水平成果临床转化应用等方面的合作，提升服务国家重大战略需求能力，为国家培养和储备更多科技人才作贡献。

饶子和希望第一届“南华班”学生谨记南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训，在学习和科研中养成独立自主的习惯，打下坚实牢固的知识基础，以坚韧不拔的毅力主动迎接挑战，不负大好时光，追逐青春梦想，争取早日成为国家栋梁。

“南华班”学生代表刘顺在发言中感谢南华大学和广州实验室为“南华班”的20名学生提供的宝贵学习机会，将珍惜学习机会，追逐科研梦想，努力拼搏，不负青春，不负韶华。 (王力立 张伟)

(责编：郝孟佳、李昉)