秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网北京9月12日电 11日，中国计量大学举行2023级新生开学典礼，7241名中量大新生正式踏上全新的征程。中国计量大学校长徐江荣发表了题为《让阳光亲吻你的额头》的讲话。

徐江荣说，教育的本质是给予爱，如太阳普照，让万物生长。教育，从来不只是教人如何生存，更要教人明白为什么生存。教育，从来不只是为了掌握实用技能，更是为了点燃每个人的‘心灵之火’，让星星变成银河！只有如此，教育之花，才能向阳而生；教育大计，才能欣欣向荣。他深情呼吁我们的社会，爱惜教育；呼喊我们的老师，敬仰职责；呼唤我们的同学，接受阳光。（郝孟佳、实习生李安琪）

以下为徐江荣在2023年开学典礼上的致辞原文——

2023级同学们：

大家晚上好！

初秋的晚风伴着钱塘的江曲，蓬勃向上的中国计量大学正式“上新”5380名本科生、1861名研究生！

“得天下英才而教育之”，此为学校之“大乐”，更是教师之“大乐”！欢迎你们！

心怀感恩，是为人之本。我建议，把最热烈的掌声送给你们的父母、老师、朋友！

严厉的高考已是往事，高考的结果已完成它的使命。大学老师不会关心你的高考成绩，说明你站在了新的起点。但大学老师会感动于你们成长的故事，比如你们当中，李俊瑶同学获得长三角数据应用创新大赛奖、中科院第四届创客大赛全国一等奖，张诺芊同学是亚洲青年射箭赛银牌得主、国家二级运动员，菲怡同学是某个全国古筝独奏大赛金奖得主，陈琦同学参加志愿活动时数超过130小时，李沐桐同学获亚洲青少年花样滑冰挑战赛冠军，钱文涛同学曾是73096部队的两次“四有优秀士兵”嘉奖者，李诗洁同学参加过部队重大任务、荣立“集体二等功”，等等。这是汗水趟过的经历，这是肩上扛过的担当，这更是可以温暖别人的光！

最近互联网热议着两个关于教育的话题。一个是张雪峰言论，另一个是“颜宁之问”。张雪峰先生常以调侃而犀利的语言，点评高校的人才培养；颜宁教授是一位富有成就的结构生物学家，她感慨找不到有科学梦想和创新精神的研究生人选。

两个事件的本质直指高等学校人才培养的质量。作为一个局中人，我们不应该去做无谓的争议和辩解，而是有义务反躬自问和深入思考。

同学们，今天是你们的大学第一天。我把问题抛给你们：四年之后，你应该成为一个怎样的人？从灵魂深处思考你的“四年之后”，这是正题！

我也一直在寻找一个问题的答案：如何通过教育让大家成长为你想变成的样子？直到有一天，我看到了一位同事，在她儿子经过四年本科学习，直接保送到清华大学攻读博士学位时，欣喜地写下一篇文章，其中的一段是这样的：“我深深记得四年前……，我许了一个概念清晰、内涵模糊的愿望：愿儿子能成长为他应有的样子。如今四年过去了，他眉目舒展、温润谦和、目标坚定、心有所向......已然就是那个被感染、被燃烧、被激发、被用心浇灌过的应有的样子。”读到这里，我瞬间被照亮了——那是阳光。

教育的本质是给予爱，如太阳普照，让万物生长。教育，从来不只是教人如何生存，更要明白为什么生存。教育，从来不只是为了掌握实用技能，更是点燃每个人的“心灵之火”，让星星变成银河！只有如此，教育之花，才能向阳而生；教育大计，才能欣欣向荣。

教育向阳，应五彩缤纷

人类本身具有多样性，性格不一，爱好不一，追求不一；阅读者宁静，运动者舒畅，艺术者浪漫……不一样的特质塑造了每一个独立的个性。多样的共存，才能产生美、成就美、创造美。

教育应当坚持一种长期主义、多元主义的评价，而非急功近利、整齐划一的评价。简单用成绩来定义成长，“只见分数不见人”，无视健康成熟的人格形成，这样的教育也是不合格的。

苏格拉底说，“每个人身上都有太阳，主要是如何让它发光”。教育向阳，就是尊重个性，启发特长，激发成长的自觉。同学们，希望四年后的你们，能清晰地知道自己的天赋、兴趣、特长，在心之所向的领域深耕不缀，追求极致！

教育向阳，可温暖人心

知识的教育，可帮助学生从无知到有识、从愚昧到开化、从迷信到科学！温暖的教育，能帮助学生战胜恐惧，走出束缚，仰望更宽广的天空！

一个自带温暖的教师，“时刻不忘记自己也曾是个孩子”！一个懂得情绪价值的老师，深知仅仅讲好一门课、申报一个项目、发表几篇论文，是远远不够的。

在温暖的教育下成长起来的孩子，对事明亮通透、内心平和，懂取舍、知进退；对人不卑不亢、举止有度，明边界、有分寸。同学们，希望四年后的你们，学会接受、欣赏，懂得关爱、体贴，成长为一个内心蕴藏温暖、乐于传递温暖的人！

教育向阳，能驱散阴霾

客观上，教育不断被异化，内涵的单一化、功能的狭隘化、目的的功利化，扭曲的价值观会让教育充满杂音，成为教育天空的阴霾。

大学学习内容和方法发生改变，“你要学”和“要你学”的纠结，考第一而未成事的尴尬，快跑未必先达的失望，力战未能胜出的沮丧，或许都会成为你个人成长的阴霾。

教育向阳，就是要清理似教育而非教育的噪音，还教育正确的价值定位；要驱散学生心头的消极、胆怯，帮助学生勇敢打开心门，迎接未知的风暴！同学们，希望四年后的你们，能够真正强大，不仅敢于付出，而且允许付出后没有回报；不仅能面对失败，而且能在失败中成长！

教育向阳，当胸怀大爱

教育受制于特定的时代和独特的文化，不同国家的教育目的不尽相同，古雅典的教育是培养有文化修养和多种才能的政治家和商人，斯巴达的教育是培养忠于统治阶级的强悍的军人，中国的教育是培养社会主义建设者和接班人。

“你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？”爱国者三问，既是历史之问，也是时代之问、未来之问。钱穆先生说过，“教育的第一要务，便是要这一国家这一民族里面的每一分子，都能来认识他们自己的传统”。拥有五千多年历史文明的独特基因，使中国教育追求厚德载物、明德弘道，也追求经世致用、知行合一；倡导讲信修睦、亲仁善邻，也倡导修齐治平、兴亡有责；主张执两用中、守中致和，更主张己所不欲、勿施于人！

教育向阳，最重要的是培养“大爱大德大情怀”的人，深爱自己的国家，深爱脚下的这片土地！同学们，更希望四年后的你们，增强本领，茁壮成长，“以天下为己任”，精思国计、细量民生，为民族复兴挥洒青春！

呼吁我们的社会，爱惜教育。漫天谣言、无知评论不是教育，理解教育，就是把阳光洒向教育。

呼喊我们的老师，敬仰职责。耐心解惑比传授知识更重要，教师是布散阳光的源头。

呼唤我们的同学，接受阳光。被阳光吻过额头的孩子才会理解温暖和爱意，才会不断释放出披荆斩棘的力量。

(责编：李依环、熊旭)