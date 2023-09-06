秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月6日电 “同学们，你们生逢其时，也重任在肩。成大才、担大任，注定是不平凡的征程。路虽远，行则将至！今天，你们站在人生新起点，相信你们在大工这片沃土上，明方向、练本领、强身心，一定会成长为能担重任的强国先锋。”大连理工大学日前举行的2023级新生开学典礼上，中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元寄语全体新生。

贾振元寄语全体学生，一是要明确奋斗目标，成长为可堪大用的强国先锋；二是要提升自主学习与创新能力，成长为本领过硬的强国先锋；三是要持续磨炼意志，成长为身心健康的强国先锋。（李依环、实习生荆政嵛）

中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元在2023级开学典礼上讲话。校方供图

以下为贾振元校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

今天，我们隆重举行2023级新生开学典礼，共同见证来自全国各地的6341名本科生、7555名研究生，以及来自50个国家的382名留学生加入大连理工大学。

同学们，我们国家踏上了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程，急需一大批青年才俊施展抱负、展现作为。国家之所需，便是大工人之所向。作为校长、学长，我认为，最关键的是要树立高远目标，练就过硬本领，涵养健康身心。

今天，我围绕这三点，同你们分享我的感受：

一是希望你们明确奋斗目标，成长为可堪大用的强国先锋。

目标决定未来。在高中，你们的目标是考上心仪的大学。现在，你们圆满实现了这一目标，这时的你们要开始做好人生新的规划，明确成长目标。当前，我们党正带领14亿多中国人民整体迈向现代化。大工人的奋斗目标就是要成长为栋梁之才、作出不平凡成绩、贡献于这一伟大事业。

回望大工历史，大工人的追求从来都不仅限于个人的丰衣足食，而是勇于贡献社会、服务国家、造福人类。1985届本科校友苗玉华，一毕业就到了沈阳飞机工业集团工作。那时的军工企业效益不好，不少人转行离开，但他毅然选择坚持，他说：“不能用金钱衡量事业，国家的需要就是我的需要。”从技术员做起，经过多个项目的历练，他迅速成长为技术尖兵，担任歼15战斗机研制现场负责人。他每天把自己关在生产试制现场，反复试验，出色完成了飞机研制、试验试飞等核心任务。2012年，歼15战斗机从“辽宁舰”上腾空而起。这意味着我国填补了舰载机技术的空白，成为世界上少有的几个独立研制、生产现代化舰载机国家之一。他说，“国家哪里需要，我还是会到哪里去”，苗玉华校友是大工人为国担当的典型代表。

同学们，大工人最自豪的事情就是为党和国家事业发展贡献力量。希望你们赓续大工精神传统，树立贡献强国伟业的奋斗目标，始终向着这一目标不断奋进，努力成长为可堪大用的强国先锋！

二是希望你们提升自主学习与创新能力，成长为本领过硬的强国先锋。

你们确立的奋斗目标，需要过硬本领才能实现。大学的学习不再是被动接受知识，而是要提升自主学习与创新能力。当今时代最鲜明的特征就是，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科技发展日新月异，交叉融合不断推进，以人工智能为代表的现代信息科技深刻改变着人类的生产、生活和学习方式，社会发展更加需要具备批判性思维、创新能力、团队协作精神。这些本领的塑造，依靠的就是不断提升自主学习与创新能力。

学校为你们的成长提供了开放自主的学习环境。除了你们所在专业的平台以外，学校还成立了由近200位青年科学家领衔的“三早”科技创新社团，打造了1500余项创新创业训练项目。每年，学校都有一大批优秀学子参与其中、练就本领，在“互联网+”、“挑战杯”等国家级科技竞赛中斩获好成绩。你们要尽快适应大学的学习，做到不需要老师的耳提面命，依然能够潜心钻研、勤奋上进，朝着“厚基础、强交叉、数字化、善协同、重实践”的方向努力：“厚基础”，就是学好基础知识，基础越扎实，成长空间就越宽广；“强交叉”，就是要广泛涉猎，不满足于课堂知识，不局限于所学专业，充分利用图书馆、数字书院等各种便利条件，拓展交叉学科视野；“数字化”，就是学会利用信息技术赋能成长，将来更好地适应、引领数字时代发展；“善协同”，就是要培养团队协作精神，你们周围的同学是来自五湖四海的佼佼者，要学会见贤思齐、共同成长；“重实践”，就是要积极参加科技创新与社会实践、国际交流等，拓宽视野，提升综合素养。

同学们，希望你们开展一次学习革命，从学知识向学方法、学思维转变，从被动学习向主动探索转变，从被动接收知识向主动塑造能力转变，努力成长为本领过硬的强国先锋！

三是希望你们持续磨炼意志，成长为身心健康的强国先锋。

无论是塑造本领，还是将来贡献伟业，必须有健康的身心作基础支撑。走进大学，意味着你们独立生活的开始，独自管理生活，独自处理空闲时间，与来自不同地域、不同专业同学开展交流等等，你们会遇到与高中截然不同的挑战。你们要尽快适应大学的生活，锻炼独立生活能力，强健体魄、保持蓬勃向上的青春朝气。

历数你们身边的榜样，他们最鲜明的特点就是打不倒、压不垮：你们的学长、2020级本科生高亮同学是村里第一个考进重点大学的学生，内向慢热的性格让他无法迅速融入大学的新环境，内心的焦虑也让他萌生过退缩的想法。但他并没有就此消沉，而是选择挑战自己，在一次次参加竞赛、上台演讲、组织活动中，他变得越来越热情开朗，越来越敢于表达自己的观点，越来越会处理人际关系。如今，他不仅是校优秀三好学生，更是中国大学生自强之星。在大工，这样的励志榜样很多，他们遭遇的“不如意”不一而足，但即便经历苦难，他们依然积极阳光，依然拼搏向上。学校一定会全心全意守护你们的成长。希望你们无惧风雨，积极参加体育锻炼，保持健康和活力，磨练坚韧的意志和品质。更重要的是你们还要练就良好的心理素质，积极应对挫折与失败，做到顺境不止步、逆境不沉沦，以朝气蓬勃的精气神实现成长突破，努力成长为身心健康的强国先锋！

同学们，你们生逢其时，也重任在肩。成大才、担大任，注定是不平凡的征程。路虽远，行则将至！今天，你们站在人生新起点，相信你们在大工这片沃土上，明方向、练本领、强身心，一定会成长为能担重任的强国先锋。

最后，祝愿同学们学业有成，未来可期！

(责编：郝孟佳、熊旭)