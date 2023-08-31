人民网北京8月31日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开新闻发布会，介绍国家支持教师队伍建设的有关工作。财政部科教和文化司副司长马宏兵介绍，2018-2022年，国家财政性教育经费累计投入21.4万亿元，年均增长7%，占国内生产总值的比例始终保持在4%以上。

教育部新闻发布会现场。实习生李安琪 摄

马宏兵介绍，2018-2022年，我国专任教师从1672.85万人增长到1880.36万人，年均增长3%。同期，国家财政性教育经费支出中教师工资福利支出年均增长8%，占国家财政性教育经费支出的比例从61%增长到63.4%，占比提高2.4个百分点。

2018-2023年，在落实现有生均拨款制度基础上，中央财政倾斜安排37亿元，继续实施师范生公费培养制度，吸引优秀青年报考师范院校和师范专业。2021年，财政部配合教育部制定实施“优师计划”，每年为832个脱贫县和中西部陆地边境县中小学校培养1万名左右师范生，“优师计划”师范生在校学习期间免除学费，免缴住宿费，并补助生活费。2022-2023年，中央财政倾斜安排“优师计划”相关经费3.4亿元。

2018-2023年，中央财政累计安排855亿元，持续支持实施相关计划和政策，引导教师扎根农村、服务基层。深入实施特岗计划，支持大批高校毕业生到中西部农村学校任教。实施“三区”人才计划教师专项和银龄讲学计划，鼓励优秀教师和退休教师到脱贫地区、民族地区、革命老区、边疆地区支教讲学，推动中西部和欠发达地区学校提高教育教学质量。落实乡村教师生活补助政策，按照“越是基层，越是艰苦，待遇越高”的激励机制，引导教师到欠发达地区乡村学校任教。

2018-2023年，中央财政累计安排176亿元，重点加强教师队伍能力建设，提高教育教学水平。继续实施“国培计划”，每年培训校长教师超过100万人次，大幅提升乡村学校校长办学治校和教师教育教学水平。改革实施职业院校教师素质提高计划，建设国家级教师培养基地和企业实践基地，加强“双师型”教师培养培训，“双师型”教师比例从2018年的34%提高到2022年的55%。配合教育部修订职业学校兼职教师管理办法，支持、鼓励和规范职业学校聘请专业技术人员、高技能人才担任兼职教师，并明确职业学校可采取灵活多样的分配方式，合理确定兼职教师工作报酬水平。

(责编：李昉、熊旭)