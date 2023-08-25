最近，一名来自四川省凉山彝族自治州甘洛县的18岁彝族男孩木乃约热受到网民关注。今年的高考中，他以681分的总成绩通过“国家专项计划”，被北京大学工科试验班录取。而在收到北大录取通知书前，木乃约热在地里干农活、割猪草的励志经历，登上过网络热搜，打动了许多人。

开学季来临，木乃约热的生活发生了哪些变化？人民日报微信公众号发布文章，报道了他的近况。

“妈妈还没有走出过甘洛县，我想带妈妈爸爸去北京看看。”这曾是木乃约热最大的愿望。现在，愿望实现了。

8月19日，北京大学本科新生报到。8月17日，木乃约热就带着父母、妹妹乘坐复兴号动车组来到北京。之后，他陪着家人去逛了鸟巢和长城，留下许多合影。

能给家人带来快乐，让木乃约热感到很幸福。

木乃约热的母亲没上过学。因家里贫困，父亲苟尔打付读完初二也只好辍学回家。“即使家庭再困难也要供他们上学。”苟尔打付深知读书的重要性，“知识改变命运”是木乃约热常听父亲念叨的话。

小时候，木乃约热就读的村小没有英语课。刚去县城读初中时，木乃约热学英语很吃力。为迎头赶上，他每天很早起床，在校园里背诵英语单词。在不断努力下，木乃约热的成绩不断提高。

“生活不能等待别人来安排，要自己去争取和奋斗。”这是木乃约热在《平凡的世界》一书中摘抄的一句话。他喜爱这本书，曾反复阅读过。主人公自强自立、勇于拼搏的故事，一直激励着木乃约热在自己的“平凡的世界”中奋勇前行。

不少网友都为木乃约热能够进入理想的大学学习而感到由衷的高兴。网友“陶涛”表示：“努力永远有意义。少年可期，加油！”网友“随心”评论：“从大凉山走出来的孩子，了不起，愿你未来前程似锦！”

对于社会各界的关心与关爱，木乃约热表示，未来会用实际行动回报大家，“一定不辜负所有人的期望”。

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