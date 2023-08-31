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2023年全国教书育人楷模名单公布

2023年08月31日10:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月31日电 （记者郝孟佳、李昉）今天上午，教育部召开新闻发布会，公布2023年全国教书育人楷模有关情况，今年全国共评选出12位教书育人楷模。

经中央领导同志批准，中宣部、教育部共同组织开展2023年度全国教书育人楷模学习宣传活动。今年5月，两部门对学习宣传活动作了部署，各省区市和新疆生产建设兵团相关部门积极行动，广泛组织宣传推荐，共推选64位候选人，参评全国教书育人楷模。

中宣部、教育部邀请教育专家、一线教师、中央主要新闻单位等代表，组成全国教书育人楷模推选委员会，严格审核推荐人选。8月上中旬，在人民日报、光明日报、人民网、中国教育报及教育部门户网站等媒体，公布候选人简要事迹。

之后，推选委员会组织召开推选会议，结合公示反馈情况，经分组推选、民主投票，评选出12位全国教书育人楷模。名单如下：

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校教师 翟津

河北工业职业技术大学教授 刘少坤

东北师范大学教授 史宁中

浙江省杭州第二中学校长、教师 蔡小雄

福建省漳州市实验小学党委书记、教师 兰臻

江西中医药大学教授 刘红宁

山东省淄博市汇英幼儿园教师 韩冰川

河南省洛阳市栾川县特殊教育学校校长、教师 吴拥军

云南省曲靖市第二小学校长、教师 李青霖

西藏自治区林芝市米林县中学校长、教师 德吉卓嘎

兰州大学教授 任继周

宁夏职业技术学院研究员 许斌

(责编：李依环、熊旭)

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