“每篇主题都很贴近我们的需求”“对写作水平提升真的很有帮助”……“人民网+”客户端《人民日报写作课》专栏上线仅短短数月，便收到了网友的如潮好评。

《人民日报写作课》由人民日报社资深记者编辑“主讲”，将文章从立题、采写、修改到最终出炉整个过程掰开揉碎，手把手教大家“精选料”“慢熬汤”“烹好菜”。截至目前，该专栏阅读量已近百万。

烹了“好菜”，能否再多些“新菜”？这不，网友直呼“真香”的写作课，上新了！

形式上新！记者编辑短视频里“现真身”

瞄准广大网友锻炼写作能力、提升写作水平的需求，《人民日报写作课》专栏陆续推出了“跟着人民日报学写作”“人民日报写作课”“时评写作”“好稿是怎样‘修炼’成的”“好稿怎样开头结尾”“好稿怎样讲故事”等多个系列课程。通过阅读，不少网友已经对写作课上分享采写编经验的“主讲人”有了初步了解。

在本次上新中，专栏特别推出“人民日报写作课微课堂”，邀请多位人民日报社资深记者编辑在短视频微课堂里“现真身”，在镜头前和大家畅聊“采写编那些事儿”，结合工作经历和见报稿件等分享炼成好稿的“实战经验”。

“人民日报写作课微课堂”首期邀请到人民日报社重庆分社采编中心主任姜峰。在每条短短几分钟的系列视频中，姜峰将带领读者一起寻找文字的张力，并结合采写经历和报道实例，剖析解答文章的细节从何而来、如何在采访中“刨根问底”、如何身临其境地“感受”现场等问题，干货满满。

体验上新！写作课堂AI播报员“云开讲”

在“人民日报写作课微课堂”听完短视频课程，是否还有些意犹未尽？《人民日报写作课》专栏还想为大家介绍一位“新朋友”——“AI播报员”。

近来，人工智能（AI）等新兴产业快速发展，为人们的生活带来不少便利和新奇体验。《人民日报写作课》综合运用数智人技术，为大家定制推出“AI播报员”，详细播报写作课精彩内容，丰富大家的观看学习体验。“AI播报员”在课堂上“云开讲”，在一定程度上实现了写作课专栏的“数智”迭代，是本次上新的又一亮点。

这里有资深记者编辑“面授”的采写编评“实战经验”，有治愈写作“疑难杂症”的种种“良方”，也有听“AI播报员”线上“开讲”的新奇体验……《人民日报写作课》专栏上新，屏幕前热爱写作的你，“前排座位”占好了吗？

(责编：郝孟佳、孙竞)