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北京理工大学举办2023年网络安全宣传周活动

2023年09月15日14:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月15日电 近日，北京理工大学联合北京市通信管理局在中关村校区开展“网络安全宣传周”系列主题活动。学校将以此次活动为契机，加强校园网络安全宣贯力度，扎实推进网络安全相关学科、人才培养和智慧北理建设，为持续提升师生网络安全意识、筑牢校园网络安全防线，营造风清气正的网络环境贡献力量。

北京理工大学党委常委、副校长魏一鸣介绍了学校的发展情况和面临的网络安全态势。魏一鸣表示，学校将坚持科学研究、产业发展与服务社会并重，以网络安全为切入点，在国家重大任务承担、相关科学研究、卓越工程师培养等方面与北京市通信管理局开展全方位合作。

北京市通信管理局党组书记、局长苏少林表示，要进一步加强政产学研用协同创新，以创新平台建设、高层次人才交流、高水平人才培养为重点，充分发挥北京理工大学的科技人才优势，聚焦网络安全，助力北京建设全球数字经济标杆城市。

本次活动邀请多位专家围绕网络安全前沿技术发展、网络安全新形势与新挑战、电信网络诈骗犯罪防范等内容开展专题讲座。讲座采用现场和线上直播相结合的方式，有效激发师生学习网络安全、反诈等相关知识的积极性，不断提升师生对网络安全威胁的认识和警惕性，助力营造安全、健康、和谐的网络环境。

此外，活动还设置了外场展示宣传区，多家单位现场设置宣传展台，采用播放视频、公益宣讲、发放宣传资料、免费网络安全检测服务、有奖知识问答等方式，讲解防范电信网络诈骗、个人信息安全保护常识和技巧，深入宣传《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《反诈法》等重要法律法规。（郝孟佳、实习生萧丹妮）

(责编：李昉、熊旭)

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