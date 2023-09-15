人民网北京9月15日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，教育部等四部门印发通知，明确自2023年秋季学期起，国家助学贷款每生每年最高贷款额度提高4000元，国家助学贷款利率调减30个基点，同时开展研究生商业性助学贷款工作。已经申请过国家助学贷款的学生可享受新的政策。

国家助学贷款每生每年最高额度提高4000元

通知明确，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生，下同）每人每年申请贷款额度由不超过12000元提高至不超过16000元；全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元。学生申请的国家助学贷款优先用于支付在校期间学费和住宿费，超出部分用于弥补日常生活费。

国家助学贷款额度调整后，服兵役高等学校学生学费补偿、用于学费的国家助学贷款代偿和学费减免标准以及基层就业学费补偿、用于学费的国家助学贷款代偿标准，相应调整为本专科学生每人每年最高不超过16000元、研究生每人每年最高不超过20000元。

国家助学贷款利率调减30个基点

据介绍，国家助学贷款利率由同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减30个基点，调整为同期同档次LPR减60个基点。

对此前已签订的参考LPR的浮动利率国家助学贷款合同，承办银行可与贷款学生协商，将原合同利率调整为同期同档次LPR减60个基点。

银行业金融机构可向在校研究生发放商业性助学贷款

通知明确，为更好满足研究生在校期间合理的学习生活需求，切实减轻研究生家庭经济负担，银行业金融机构可向在校研究生发放商业性助学贷款。

通知指出，鼓励银行业金融机构有针对性地开发完善手续便捷、风险可控的研究生信用助学贷款产品，并在贷款额度、利率、期限、还款方式等方面给予一定优惠。

(责编：郝孟佳、熊旭)