秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网北京9月17日电 “期望你们坚定理想，以扬在脸上的自信、长在心底的善良、刻在骨子里的坚强，为建设世界一流医学院和一流医学学科，为护佑人民生命健康，为建设健康中国而不懈奋斗，携手开创医学事业的美好未来。”近日，上海交通大学医学院举行2023级新生开学典礼，院长范先群寄语新生。

“医学是护佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的伟大事业。”院长范先群对同学们提出三点期望：一是坚定理想信念，以扬在脸上的自信，攀登科技高峰；二是牢记医学使命，以长在心底的善良，守护人民健康；三是开创卓越未来，以刻在骨子里的坚强，成就医学人生。（李昉）

上海交通大学医学院院长范先群在2023级新生开学典礼上发表致辞。校方供图

以下为范先群院长在2023年开学典礼上的致辞原文——

各位老师，亲爱的同学们：

大家上午好。今天，我们在这里隆重举行2023级新生入学仪式。我代表上海交通大学医学院，向864名本科生同学和1980名研究生同学表示最热烈的欢迎。

在你们当中，既有刚刚迈入医学殿堂的大一新生，也有继续深造的研究生同学。你们经历层层选拔，走过千军万马的独木桥；你们一路高奏凯歌，成为同龄人中的佼佼者，开启人生求学的新旅程。

走进美丽的校园，首先映入同学们眼帘的是刻在青灰色泰山石上的八个大字：“报效祖国、服务人民”。由国家最高科学技术奖获得者王振义院士亲笔书写的八个字诠释了上海交通大学医学院的办学使命，凝练了一代代交医人砥砺前行的奋斗精神。

历经127年的办学历史，走过71载的光辉历程，上海交通大学医学院始终胸怀天下，海纳百川，大师云集，人才辈出。1952年，圣约翰大学医学院、震旦大学医学院和同德医学院三校合并成立上海第二医学院。1985年，上海第二医学院更名为上海第二医科大学。2005年，上海交通大学与上海第二医科大学强强合并，上海交通大学医学院扬帆启航。

选择交大就选择了责任，选择交医就选择了奉献。上海交通大学医学院始终坚持培养卓越医学创新人才，护佑人民生命健康，形成了临床医学、基础医学和口腔医学等国内外优势学科群，汇聚了203位两院院士和国家级人才的高水平师资队伍，完善了特色鲜明的卓越医学创新人才培养体系，拥有7个国家级医学中心，产出了一批具有世界影响力的科技创新成果。上海交通大学医学院正对接“健康中国”国家战略，在建设世界一流医学院和一流医学学科的道路上阔步前行。

同学们，你们用努力和汗水取得了优秀的成绩，用聪明和才智成就了自身的梦想，走进了培养一流医学人才的神圣殿堂。张悠悠同学矢志学医，刚才的发言说得很好，“在最好的医学院学医，成为最好的为病人服务的医生。”在名师荟萃的精彩课堂中，在名医云集的附属医院里，你们锤炼意志品格，学习医学知识，培养实践能力。在这个属于奋斗者的新时代，人人都是梦想的铸造者，祝愿你们在上海交通大学医学院学有所成，成长为更优秀的自己，谱写人生更精彩的华章。

在这里，范老师对你们提三点期望:

第一、坚定理想信念，以扬在脸上的自信，攀登科技高峰

医学是护佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的伟大事业。教师和医生是太阳下最光辉的职业，传道授业解惑，守护生命健康。健康所系、性命相托，无私奉献是医生的品格，精勤不倦是医生的精神。新时代的年轻人意志坚定、自信从容，拥有了平视世界的底气。你们选择了医生这个职业，就要坚定理想信念，坚守学医初心，始终把人民群众的利益放在首位，时刻关心病人的痛苦与困惑，给予他们最温暖的关怀与爱护，为病人提供全面、精准和温馨的医疗服务。

在上海交通大学医学院的发展历程中，为国家输送了7万余名医学人才，涌现出了邝安堃、余贺、兰锡纯、高镜朗等一大批理想信念坚定、追求卓越的学界泰斗和医学大家。去年是上海交通大学医学院建院七十周年，交大医学院七任书记、校院长齐聚校园，畅谈建设世界一流医学院和一流医学学科的辉煌成就，面向未来传承发展，共忆初心使命，共绘发展蓝图。

同学们，今天你们加入了上海交通大学医学院的大家庭。上海交通大学医学院拥有强大的师资力量、先进的教学设施和优越的学习环境。期望阳光自信、刻苦勤奋和成绩优秀的你们在校园学习时惜时如金、刻苦钻研，为从医之路打下坚实的基础。

作为一名医学生，你们要担负时代责任，攀登科技高峰，在刻苦学习中超越自我，在临床实践中精进医术。

一路走来，一代代交医人锐意进取、敢为人先，创造了诸多世界领先的科技成果。1958年，附属瑞金医院成功抢救全身烧伤面积89％的钢铁工人邱财康，打破了当时“烧伤面积超过80%无法治愈”的定论，改写了世界医学史。1963年，附属第六人民医院陈中伟团队经过8小时奋战，成功为27岁的青年工人接活完全断离的右手前臂，完成世界首例断肢再植手术。1986年，王振义院士应用全反式维甲酸诱导分化治疗急性早幼粒细胞白血病，使该病的五年生存率从10%提高到95%以上，开创了世界治疗白血病的新时代。交医人的创新求索，点燃了现代医学之光，为我国医学事业的发展做出了卓越贡献，在人类医学史上书写了浓墨重彩的一笔。

“立志欲坚不欲锐，成功在久不在速。”期望你们在无限美好的人生道路上踔厉奋发，自信昂扬，练就过硬本领，将远大的理想融入于党和国家事业的发展战略中，用不懈的奋斗投入到护佑人民生命健康的伟大事业中，把青春的印记镌刻在建设世界一流医学院的光辉历程中，成长为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。

第二、牢记医学使命，以长在心底的善良，守护人民健康

同学们，刚才在白袍仪式上，你们庄严宣誓，“除人类之病痛，助健康之完美”。医者的初心和使命，就是治病救人。在抗美援朝、防治血吸虫病、唐山抗震救灾、抗击“非典”、汶川抗震救灾和抗击新冠疫情等重大灾难和重大疾病防治的紧要关头，交医人不惧艰险，挺身而出，始终冲锋在战斗的最前线。

建国之初，全国约四分之一人口处于血吸虫病的威胁之中。黄铭新教授、江绍基院士等在附属仁济医院成立了血吸虫病研究室，研究血吸虫病的病理和防治，先后提出了多项重要的治疗方案和研究成果，为战胜血吸虫病做出了重要贡献。

1976年唐山大地震发生后，医学院先后派出3批医疗队、1200余名医务工作者奔赴唐山，占上海医疗队总人数的三分之一，成为唐山地震医疗救灾中不可或缺的救援力量。

2008年汶川地震发生后，上海交通大学医学院各附属医院的医护人员在第一时间毅然请命，义无反顾抗震救灾。交医人始终奋斗在祖国和人民最需要的地方，诠释责任奉献，彰显使命担当。

2020年，新冠疫情突如其来，交大医学院先后选派8批569名医务人员驰援武汉前线，为阻击疫情筑起白衣长城。师生医务员工在疫情大考中，以实际行动展示了崇高医德和精湛医术。

同学们，在践行医学使命的过程中，需要具备许多品质，但最重要、最朴素的品质莫过于善良。医者要有“大慈恻隐之心”，行医先要“正其心术”。期望你们能始终守住善良的本色，不断凝聚奋进力量，尽职尽责担当使命。

刚才你们的学长江代纪反复提到的丁文祥教授心系儿童健康事业，在20世纪60年代白手起家，创建了我国首个小儿心胸外科队伍，在我国小儿先天性心脏病治疗方面创造了诸多“第一”，带领我国小儿心血管学科跻身国际先进行列。

医学是科学，更是“人”学，医生面对的是生命，做医生一定要有悲悯之心、救人之心。医学不仅是对疾病的治疗，还有对病人的关怀和照护。医学的发展一直紧密伴随科技的创新与进步，医学技术进步呼唤医学人文精神，医学的温度不应被仪器设备所阻碍，医生的温情也不该被化验指标所限制。“医以济世，术贵乎精”，只有将人文精神融入医学技术的进步，才能驾驭医学科学发展的方向。

一代人有一代人的责任，一代人有一代人的使命。“健康中国”国家战略正在深入推进，人民群众的需求也由“以治病为中心”加速向“以健康为中心”转变。

上海交通大学医学院正在高质量推进浦东校区建设，开启百余年办学发展的壮美蓝图；打造海南国际医学中心，建设中国特色、世界一流、国际化、高水平的联合办学基地；成立全球健康学院和全健康研究院，为构建人类卫生健康共同体贡献中国智慧和中国方案。

今天，同学们汇入了上海交通大学医学院的发展洪流，你们将亲历崭新的浦东校区正式启用，与我们共同融入全球科创中心建设。期望你们要始终牢记健康中国使命，在守护人民生命健康的使命中不负韶华，接续奋斗。

第三、开创卓越未来，以刻在骨子里的坚强，成就医学人生

医学科学正在不断进步，从经验医学、循证医学和精准医学，发展到转化医学、智慧医学和数字医学。生命科学与医学领域是汇聚多学科前沿研究的“主阵地”，学科交叉融合持续推动了生命科学与医学的进步与发展，对人类生命健康产生了根本性的影响。

科学的进步是为了让人们生活得更美好，是为了让人们拥有更长的寿命，拥有更舒适的生活。上海交通大学医学院面向人民生命健康，加强医学基础研究，打造了上海市免疫治疗创新研究院、上海市病毒研究院、松江研究院等一流创新平台，集聚顶尖人才，开展原创性、引领性的生命科学创新研究和联合攻关，打造了世界一流的医学前沿科学中心和医学研究创新策源地。

只有树立坚定的目标，脚踏实地，善作善成，才有可能取得创新性和突破性的成果。刚才发言的周慧芳老师，她不畏艰难，选择眼眶病的疑难杂症作为攻关方向，潜心学习、刻苦钻研，取得了优秀的成绩，今年被评选为“长江学者特聘教授”。期望你们沉下心来，不跟风、不浮躁，敢于探索，勇于创新，坚持走前人不曾走的路，解决别人解决不了的问题，成长成为医学科技创新的主力军。

20世纪50年代，附属瑞金医院内分泌代谢病科团队诊断出了中国第一例原醛症。附属瑞金内分泌代谢病科在邝安堃教授、陈家伦教授、许曼音教授和宁光院士等带领下，全体医务人员不懈努力，发展成为第一批国家临床医学研究中心，创建了国家标准化代谢性疾病管理中心，服务全国一亿多名糖尿病病人。

附属第九人民医院戴尅戎院士在创业之初，骨科只有4张床位。戴院士以“十年磨一剑”的精神，推动学科交叉融合，率先将3D打印技术应用于人工关节领域，闯出了一条基础与临床研究相结合的学科交叉科技创新之路。

“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。”新时代是一个充满机遇和挑战的时代，当你们遇到挫折和困难的时候，要用百折不挠的毅力做到不气馁、不颓丧、不埋怨。当你们没有信心能够解决难题的时候,要以刻在骨子里的坚强，坚忍不拔，跨过难关。

成就医学人生的道路漫长而艰辛，五年的医学教材垒起来超过了你们的身高，等待你们的是艰苦的医学学习生活。期望你们刻苦学习、追求卓越，秉承探索、质疑、实证和分析的科学精神，坚持以问题为导向的思维方式，培养良好的团队合作意识，学会倾听和尊重他人的意见，为未来打下坚实的基础，成长为推动国家发展和社会进步的栋梁之才。

“只有培养出一流人才的高校，才能够成为世界一流大学。”建院71年来，上海交通大学医学院走出了一批批大师大医，我坚信在你们中间能涌现出更多的名医名师，为医学的发展做出新的更大的贡献，上海交通大学医学院的未来将由你们来书写。

同学们，今天你们开启了新的旅程，你们要在交大，在医学院，在附属医院里辗转求学，这势必会给你们带来全新的挑战。我衷心祝愿每一位同学能够在上海交通大学医学院实现自己的医学梦想。期望你们坚定理想，以扬在脸上的自信、长在心底的善良、刻在骨子里的坚强，为建设世界一流医学院和一流医学学科，为护佑人民生命健康，为建设健康中国而不懈奋斗，携手开创医学事业的美好未来。

(责编：李昉、熊旭)