人民网北京9月11日电 日前，2023两岸高等教育（北京）高峰论坛在北京科技大学举办，来自两岸30多所高校的120余名大学校长、专家和学者参会。论坛以“携手同心、共育未来”为主题，致力于探索两岸高校合作与交流机制，凝聚实践育人共识，促进两岸高等教育融合发展。

“高等教育是推动两岸融合发展的‘先行军’，是人才培养与科技创新的重要阵地，也是促进经济社会发展的重要力量。”教育部港澳台办副主任舒刚波表示，本次论坛为持续深化两岸高等教育领域的合作与交流、积极探索交流新模式赋予了重大意义。希望以此论坛为契机，继续秉持着“两岸一家亲”的理念，齐心协力，共同推动两岸高等教育领域交流合作取得更多成果。

“两岸高等教育（北京）高峰论坛至今已连续举办六届。六年来我们交流、交友、交心，双方在教育教学、人才培养、科学研究等领域互学互鉴，互促互助，取得了可喜成绩。”北京市教委副主任孙其军谈到，京台两地高校云集，教育资源丰富，期待进一步加强交流互动，增进了解，深化友谊，坚持立德树人根本任务，为国育才、砥砺前行。

北京科技大学党委书记武贵龙在致辞中表示，此次论坛是两岸高等教育界同仁们交流对话的重要平台，更是海峡两岸高校合作情谊的见证者、书写者，期望未来两岸高校的交流平台更加广阔，合作形式更加多样，合作情谊更加绵长。

主论坛上，北京科技大学校长杨仁树、台湾高雄科技大学校长杨庆煜、台湾明新科技大学校长刘国伟分别结合各校人才培养实践、科学研究与学科建设等两岸高等教育领域热点问题作了报告。

分论坛期间，两岸高校专家学者分别围绕两岸高等教育改革与融合发展、ChatGPT 与人工智能发展、交叉学科建设与产教融合探索、基础学科人才培养与高校社会服务等内容分享相关经验与做法，深入探讨两岸教育融合发展新路。（李依环、实习生荆政嵛）

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