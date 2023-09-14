人民网记者 李依环

9月9日，习近平总书记致信全国优秀教师代表时强调，“大力弘扬教育家精神”“为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献”。

习近平总书记的重要指示在广大专家、教师中引发热烈反响。他们表示，总书记在信中鲜明指出了中国特有的教育家精神的深刻内涵，为新时代教师队伍建设指明了前进方向。教育工作者们将牢记嘱托，以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神，提升教书育人能力，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

“习近平总书记提出的‘教育家精神’，反映了对教师理想信念、人格品质、专业修养、教育态度、教育能力的全面要求。”中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远表示，弘扬教育家精神，是新时代对教师的要求，是建设教育强国的要求，是全面推进中国式现代化、提高高素质人才支撑的要求。

“要深入理解教育家精神的丰富内涵，深入推进教育家精神的贯彻落实，坚持政治引领，工作敬业奉献，潜心钻研业务，做好师德表率。” 中国教育学会会长朱之文指出，弘扬和践行教育家精神，中国教育学会肩负着特殊而重要的使命，要做教育家精神的研究阐释者、宣传弘扬者、身体力行者。

教育部教师工作司司长任友群说，习近平总书记的重要指示，充分肯定了广大教师为国家发展、民族振兴作出的重要贡献，深刻阐释教育家精神的丰富内涵和实践要求，赋予新时代人民教师崇高使命。

“弘扬教育家精神，必将成为教育工作者健康成长、教育事业健康发展的巨大动力。”中国人民大学附属中学原校长刘彭芝认为，校园和讲坛是向教育家学习、弘扬教育家精神的主战场与主渠道。向教育家学习，弘扬教育家精神，能量无限，前程浩荡。

全国教书育人楷模、南京市浦口区行知教育集团总校长杨瑞清表示，在行知路上，自己将树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，努力办好乡村大教育，让教育家精神在乡村振兴、强国建设、民族复兴伟业中更加闪亮。

“‘中国特有的教育家精神’，我想，其意义在于扎根中华大地，自觉积极地响应党和国家的战略要求，为教育现代化而奋斗、而奉献。”全国教书育人楷模、清华附小一体化集团总校校长窦桂梅认为，弘扬和践行教育家精神，学校要主动承担起育人的主体责任，同时带动家庭和社会，共同推动协同育人。

北京市东城区特殊教育学校培智中心学校原党总支书记兼校长周晔表示，对于从事特殊教育的教师来说，弘扬和践行教育家精神，就是要用大爱和坚守献身特教，用智慧和创新发展特教，真正做到因材施教，为残疾学生提供更适合的高质量特殊教育。

北京市西城区棉花胡同幼儿园党支部书记、园长李建丽说，幼儿教育是人生的启蒙教育，幼儿教师要学思践行教育家精神，既要精通专业知识、做好“经师”，又要涵养德行、成为“人师”，努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者。

全国教书育人楷模、辽宁省本溪满族自治县第五中学教师张万波表示，乡村教育需要好教师，好教师扎根乡村也能实现自己的人生价值。今后，自己将坚守三尺讲台，潜心教书育人，努力成为学生为学、为事、为人的乡村“大先生”，继续在乡村的教育教学工作中贡献力量。

“作为一名90后青年教师，要以教育家为榜样，树立‘躬耕教坛、强国有我’的志向抱负，陶冶‘言为士则、行为世范’的道德情操，激发‘勤学笃行、甘于奉献’的奋进力量，厚植‘启智润心、以文化人’的育人沃土，乐教爱生，做好学生成长的引路人。”全国最美教师、湖北省武汉市青山区钢花小学教师华雨辰说。

全国优秀教师、北京市海淀区翠微小学教师于立君认为，作为一名教师，只有用真心去爱学生，用智慧去引导学生，不断提高教书育人的能力和水平，才能为每一个学生的成长点燃希望之光，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

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