秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网北京9月11日电 “希望大家与梦为伴、与‘光’同行，用自信的底气、奋斗的志气、破局的勇气和青春的锐气，去创造属于自己人生的高光时刻，去温暖向着美好未来的青春中国。”9月10日，北京邮电大学举行2023级新生开学典礼，校长徐坤寄语新生。

徐坤勉励同学们，要做与“光”同行的北邮人。首先，要坚定百折不挠的目标追求，锚定目标勇向前、攻坚克难求新知；其次，要练就创新创造的过硬本领，创新敢为天下先、只争朝夕潮头立；最后，要树立团结协作的共赢意识，团结协作聚合力、开放包容赢未来。

“面向蓬勃发展的数字经济，你们拥有广阔的成长空间，学校期待着你们立大志、成大事，用勇气与坚毅、无悔与热忱去推动‘命运的齿轮开始转动’。”徐坤表示。（孙竞、实习生姚怿希）

北京邮电大学校长徐坤在2023级新生开学典礼上发表致辞。校方供图。

以下为徐坤校长在2023年开学典礼上的致辞原文——

亲爱的同学们、家长们、老师们：

大家上午好！一校三园共此时，同迎邮子启新程。在这秋风送爽、硕果累累的美好时节，我们相约北京西土城校区、昌平校区和海南校区，共同举办北京邮电大学2023级新生开学典礼。今天，北邮又迎来了一批新主人，大家的到来，让收获的季节焕发出蓬勃的朝气，让美丽的邮苑续写着青春的乐章。在此，我代表学校，向来自五湖四海的3833名本科生、4400名研究生表示最热烈的欢迎！向辛勤培育你们的老师和家长们表示衷心的感谢！

同学们，不久之前，一封独具北邮专属浪漫和精神底蕴的“邮电传书”跨越山海、向你而去，让我们共同镌刻下一份属于多彩青春的金秋之约。此时此刻，你们怀着美好的憧憬与期盼如约而至，我们带着满心的欢喜与期待拥你入怀。在这份金秋之约里，我们既相约着记录过去，黑板一角的倒计时、自习课上的悄悄话、课桌前头的书本架、书桌洞里的试题夹、月月考中的答题卡……一份份难忘的青春回忆在高考收卷铃声响起的那一刻被时光悄悄珍藏。我们又相约着奔赴未来，在交叉融合的学科体系中塑造真优势、在开放办学的融通资源中练就真本领、在科研平台的真实环境中解决真问题、在一流师资的教育引导中问道真学问、在智慧教育的创新环境中乐享真体验……一张张空白崭新的人生答卷延展平铺在你们的面前，记录下大家重整行装、迈步新途的帧帧画面。作为与新时代同向而行、共同奋进的一代，你们无疑是幸运的、也是幸福的。面向蓬勃发展的数字经济，你们拥有广阔的成长空间，学校期待着你们立大志、成大事，用勇气与坚毅、无悔与热忱去推动“命运的齿轮开始转动”。

同学们，问起选择北邮的原因，你们的回答肯定因人而异，或因事业的梦想、或因就业的保障、或因师长的鼓励、或因家庭的期许、又或因恋人的约定……理由言人人殊、各式各样。但我相信，有一个理由终会作为大家的权衡基础和对比标准，对你们的求学选择产生了根本影响，那就是北邮在信息科技领域的突出学科优势和雄厚专业实力。万丈高楼平地起，九层之台垒于基。六十余载风雨兼程，北邮人接续奋斗、顽强拼搏，敢为人先、一往无前，用“崇尚奉献，追求卓越”的精神与“团结、勤奋、严谨、创新”的行动，为挺起中国信息通信事业的脊梁作出了突出贡献。从无线电广播到微波通信再到光纤通信，从电台到电话再到网络，从追赶到并跑再到主导，北邮犹如祖国信息通信事业发展历程中的一道奋进之“光”，既照耀见证着一段段行业发展的改革变迁、又代表引领着一次次通信技术的革新突破；既书写传递着一篇篇历久弥新的报国佳话、又坚定指引着一代代北邮青年的人生航向。这束“光”，既连接着过去、激励着现在，更指向着未来。

同学们，“光”是自然世界的物理现象，也是信息通信的媒介桥梁；是辉煌事业的荣耀篇章，更是启发人生的智慧宝矿，它不仅与北邮的事业息息相关，更与北邮人的成长紧紧相连。面对新的人生“开发环境”与成长“应用场景”，在座的你们必定会兴奋、会期待，同时也会忐忑、会迷茫。未来的求学时光里，希望大家既要勤于“学”，在知识武装中增强专业本领；更要善于“悟”，在沉心静思中收获成长力量，努力做与“光”同行的北邮人。在此，我与同学们分享几点关于“光”的思考和体会，与大家共勉。

首先，做与“光”同行的北邮人，要坚定百折不挠的目标追求。在几何光学中，光在同种均匀介质中沿直线传播的规律想必大家已不再陌生。光的传播路径“直”的特性，正为即将开启大学新生活的你们给予了新的成长启示，那就是要：锚定目标勇向前、攻坚克难求新知。

叶剑英元帅在《攻关》一诗中写道：“攻城不怕坚，攻书莫畏难。科学有险阻，苦战能过关。”简单几语间道出了做学问必须靠锚定目标、迎难而上的朴实道理，鼓舞了新中国几代科研工作者。高等教育的核心与关键是在于培养同学们专注的求知精神和科学的求学方法，即在坚定目标指引下，对真知的不懈探求、对真理的矢志追求，这一过程既是综合素养的进阶提升，也是精神意志的苦旅修行。

同学们，希望大家既要有“咬定青山不放松，任尔东西南北风”的坚定信念，将明确前行目标作为笃行致远的精神引领和动力之源，努力在学好既定的“自选专业”中练就一技之长；更要有“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”的坚毅心态，将培养复合能力作为拥抱未来的基础素养和发展保障，努力从寻求未知的“交叉融合”中形成独特优势。与此同时，我特别想嘱咐同学们的是，希望大家要珍视大学这段既热烈又静谧的宝贵时光，重视理工与人文的“渗透交融”，静下心来读一读经典、记一记经常、悟一悟经历，做到先博观而后取约，多培养一些彼此共情的同理心、多提升一些发现美好的审美值、多激发一些引领需求的想象力，从而图绘出属于自己的“青出于蓝而胜于蓝”的静美画卷。

其次，做与“光”同行的北邮人，要练就创新创造的过硬本领。光速是最重要的物理常数之一。真空中光的速度，是目前所发现的自然界物体运动的最大速度，约为30万千米每秒。这是什么概念呢？如果物体以光的速度环绕赤道运动，每秒可以绕行7.5圈。光的传播速度“快”的特性，正为即将开启大学新生活的你们给予了新的成长启示，那就是要：创新敢为天下先、只争朝夕潮头立。

一部社会进步史，在一定程度上就是人类在好奇心驱使下不断向前创新探索的科学发展史。习近平总书记指出：“我们国家进入科技发展第一方阵要靠创新，一味跟跑是行不通的，必须加快科技自立自强步伐。”当前，我国科技整体水平大幅上升，但自主创新能力不强、关键核心技术受制于人的局面还没有从根本上得到改变。面对新一轮世界科技竞争，亦步亦趋不行，等待观望不行，必须增强紧迫感、危机感、使命感，以卓越之行立卓越之功。

同学们，希望大家既要立足“领域”，将理论基础打牢好、将科学方法学习透、将实践能力训练足，让科学基础、工程能力、系统思维和人文情怀成为陪伴你们人生成长和事业发展的关键支撑；更要聚焦“新域”，深刻理解“不能转化为生产力的创新，不能称作为技术创新”这句话背后折射的意义与内涵，要面向国家战略需求和产业一线需要，用心去发现几处产业真环境的真痛点，用心去开展几项解决真问题的真研究，用心去撰写几篇经受真检验的真文章，在探索专业领域的“未至之境”中作出服务发展的创新贡献，在矢志创新中跑出北邮青年服务强国建设的最好成绩。

最后，做与“光”同行的北邮人，要树立团结协作的共赢意识。在光的世界里，由频率相同，振动方向相同，相位相同或相位差恒定的两个光源所发出的光波，我们称其为“相干光波”。传输中，若两波的波峰（或波谷）同时抵达一点，在光的干涉叠加作用下则会产生最大振幅，让光波（信号）变得更强；反之，则会产生最小振幅，让光波（信号）变得更弱。光的传播干涉“叠”的特性，正为即将开启大学新生活的你们给予了新的成长启示，那就是要：团结协作聚合力、开放包容赢未来。

视野广阔，即便你一时无所适从，但终将会柳暗花明、越走越宽；眼界狭窄，即便你始终坚持向前，但仍然会山重水复、步履维艰。不论从中学阶段到本科阶段，还是从本科阶段到研究生阶段，每一个新征程的起点都是人生求学之路的新转段，都是开拓视野思维的新契机，更是思想奔向成熟的新洗礼。

同学们，希望大家既要学着感受大学自由探索的乐趣，又要努力体会携手并肩同行的魅力，莫将视野仅仅局限于页页书本与道道考题，莫让宿舍的“小房门”隔断了多彩的“大世界”。要在积极融入“大团队”中接触“大平台”、参与“大任务”、展现“大作为”，一方面学会以参与者的身份投身协作；另一方面学会以管理者的角色组织协作，培养起使命驱动、好奇带动、人际互动和资源联动的探索发现能力和问题解决能力。与此同时，要坚持以世界一流的研究成果指导一流的实验实践，增强瞄准科技前沿的意识，提升追踪学术前沿的能力。要时刻告诫自己，学就向着高水平去学，做就面向高标准去做，坚决避免闭门造车搞创新，在知识结构、理论观点和技术路线上要面向世界，要开放包容，努力在全球舞台上展现北邮人的青春风采。

同学们！

华罗庚先生曾说：“我们最好把自己的生命看作是前人生命的延续，是现在共同生命的一部分，同时也是后人生命的开端。如此延续下去，科学就会一天比一天灿烂，社会就会一天比一天美好。”

与“光”同行的人，永远年轻。这是对新中国微波通信的领路人、新时代光纤通信的开拓者、中国信息高速公路的奠基人、中国科学院资深院士、北京邮电大学名誉校长叶培大先生科研报国、大写一生的最好映照。在这里，我想与同学们分享一个有关叶先生的小故事，希望这个故事能够如“光”般始终照耀在你们今后求知求学、为人为事的人生时光里。

1949年，新中国成立前夕，叶先生来到了人生最繁忙的十字路口，他婉拒了台湾大学和台湾广播电台待遇优厚的数度邀请，他谢绝了美国同行的多次合作邀约，急不可待地踏上了归途，将自己三十年的全部所学用于祖国的复兴建设，这始终是他心底里最为单纯，也最为强烈的一个愿望。后来，人们常常问起叶先生为什么会放弃国外优厚的待遇，毅然决然选择重返祖国的怀抱，先生总会淡然地回答道：“我觉得我的前途在祖国。爱国，我想是我自己、是一个人最起码的品质，不需要更多理由。”习近平总书记多次强调：“科学没有国界，科学家有祖国。”希望同学们要将热爱祖国、热爱人民、热爱科学、热爱生活作为自己坚持不懈设问求索的不竭动力，用百折不挠的目标追求、创新创造的过硬本领、团结协作的共进行动，去接续守护“网络强国，网信报国”新征程上的北邮奋进之“光”，肩负起属于你们“强国一代”的如山责任。

同学们！

世界因为有了“光”，便有了斑斓悦目的色彩与气息；生活因为有了“光”，就有了迎击挑战的信心与勇气。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，终能到达。因热爱而选择、因热爱而投入、因热爱而成就的人生才是幸福精彩的人生，才是值得回味的人生。希望大家与梦为伴、与“光”同行，用自信的底气、奋斗的志气、破局的勇气和青春的锐气，去创造属于自己人生的高光时刻，去温暖向着美好未来的青春中国。

最后，祝福同学们在北邮幸福生活、快乐学习、健康成长！今天还是教师节，在这里也祝福全校教师节日快乐、生活愉快、工作顺利！

谢谢大家！

(责编：李依环、熊旭)