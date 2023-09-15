人民网北京9月15日电 （记者孙竞）教育部近日印发《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》（以下简称《规定》），《规定》明确，2024年全国硕士研究生招生考试初试定于2023年12月23日至24日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月25日。

根据《规定》，网上报名工作安排在2023年10月8日至10月25日（每天9:00～22:00），预报名工作安排在9月24日至9月27日（每天9:00～22:00）。网上报名结束后，各省级教育招生考试机构将组织网上确认工作，对考生报名信息进行审核。所有考生均须在规定时间内参加网上报名和网上确认，逾期不再补办。

《规定》要求，各地各招生单位要坚持以考生为本，提供更加温馨便捷的考生服务。加强考试资源保障，安排充足的考位和考试工作人员，服务保障考试组织工作。优化报考点设置，鼓励有条件的省份为更多考生就地报考提供服务，考生户籍所在地做好考生报名兜底服务保障。加强与考生确认沟通，招生单位发布需考生确认拟录取或复试通知时，需充分考虑考生学习、工作、休息时间做出合理安排，给考生预留充裕的确认时长；对于没有按时确认的考生，应注意联系确认，不得简单以“逾期不接受视为自行放弃”对待。

《规定》强调，各地各招生单位要严格执行招生政策，规范招生行为。严格规范复试组织管理，招生单位在复试前应当严格采取人证识别及相关信息库数据比对等措施，加强对考生身份审核，复试期间要坚持并完善随机选定考生次序、随机确定导师组组成人员、随机抽取复试试题等管理方式，加强复试过程监管。严格规范调剂过程管理，招生单位接收所有调剂考生均须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行，要完善调剂工作决策机制，加强调剂信息公开，严格规范调剂工作监管。

(责编：郝孟佳、熊旭)