人民网北京9月22日电 （记者林露）日前，北京大学马克思主义学院、高校思想政治理论课“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”国家教材建设重点研究基地举办的《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》教材研讨会在北京大学举行。

研讨会现场 学校供图

会议由北京大学马克思主义学院党委书记、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”国家教材建设重点研究基地执行主任孙蚌珠主持。北京大学副校长、教务长王博，教育部社会科学司副司长宋凌云先后致辞。

王博指出，《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》的出版，有助于我们更好地用党的创新理论铸魂育人，引导青年学生成长为堪当民族复兴大任的时代新人。北京大学非常重视教材编写工作，有8位教师参与了此书的编写工作。他介绍说，北京大学通过制定相关制度组织专业教材编写，采用揭榜挂帅的方式鼓励更多教师参与教材编写工作，通过高质量的教材建设，服务中国特色哲学社会科学发展和中国自主知识体系建构。

宋凌云表示，这本教材是党的理论建设的重要成果，是习近平新时代中国特色社会主义思想学理化、体系化阐释的重要成果，也是思政课教材建设的重要成果。接下来，要根据一线思政课教师的需求和大学生的期盼，深入探讨怎样用好教材，实现教材体系向教学体系的转化。

在专家主题发言环节，经济日报社原副总编辑、教材首席专家张磊指出，这本教材在体系化、学理化上下了大功夫，重点展现了新时代中国共产党人在马克思主义中国化时代化方面的创新成果，有利于呈现习近平新时代中国特色社会主义思想的实践力量。

多位教材编写主要成员表示，讲好这门课，要必修课与选修课结合、课堂教学和社会实践结合、集体备课和个人全程讲授相结合。此外，还要对教材有一个整体的认识，对教材的各章要贯通起来讲，千万不能孤立理解，这样才能让教材更有整体性，学生听下来更有味道。

在交流发言环节，多位教师代表交流了自己在这门课程教学上的心得体会，也向教材编写组成员提出了问题和困惑。

北京大学博雅讲席教授、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”国家教材建设重点研究基地主任、教材编写首席专家顾海良回应了老师们的困惑，并做了总结报告。他指出，这本教材结构问题非常重要，把握体系性、逻辑性，是用好这本教材、讲好这门课的起点。只有从整体上把握整本教材的逻辑，并能准确理解每章的内容安排，才能真正用好这本教材，更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

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