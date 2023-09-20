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第60届中国高等教育博览会将于10月在青岛举办

2023年09月20日15:35 | 来源：人民网-山东频道
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　　人民网青岛9月20日电 （记者 刘颖婕）9月20日，青岛市政府新闻办召开新闻发布会，介绍第60届中国高等教育博览会（以下简称“高博会”）相关情况。

9月20日，第60届中国高等教育博览会新闻发布会在青岛举行。人民网记者 刘颖婕摄

9月20日，第60届中国高等教育博览会新闻发布会在青岛举行。人民网记者 刘颖婕摄

　　据介绍，10月12日至14日，主题为“职普融通·产教融合·科教融汇”的高博会将在青岛红岛国际会议展览中心举办，为期3天。本次高博会旨在统筹职业教育、高等教育，服务有组织的拔尖创新人才培养、有组织科研创新以及有组织服务国家和区域经济社会发展，举办展览展示、会议论坛、成果发布等活动。

　　高新装备展览展示，设置多领域特色展区

　　本届高博会设置了传统六大展区和特色专区。其中，传统六大展区包括：实验室及科研仪器设备类，信息化及智慧教育类，实训及机电类，医学教育及健康类，后勤及平安校园类和体育设施及用品类。将展示国内外高新技术企业的产品，如创维、海尔、海信、金风科技在内的五百强企业，科大讯飞、大疆等科技领域头部企业，希沃、鸿合、文华在线、竞业达、翼鸥、超星等教育信息化的头部企业，以及科贝、麦克奥迪等生产教学仪器、实训仪器、后勤装备的领军企业。展示产品涵盖人工智能系统、自动驾驶、AI芯片、智能机器人、智慧实验室等多个领域。

　　同时，本届高博会开设的国际品牌展区也逐步扩大，不仅有爱普生、罗技、博士等国际品牌企业参展，还有近20家专精特新的小巨人企业参展，如实验室及科研仪器设备展区的大恒新纪元科技；实训及机电类的创远信科；信息化及智慧教育类的喜马拉雅信息科技、浙江蓝鸽科技等。这些展示产品涉及到X射线无损检测和材料试验、光电、无线通信测试、3D打印、三维扫描技术和AI智慧教育等领域。

　　此外，特色展区包括科技创新专区、山东专区、就业专区、第三批“全国高校黄大年式教师团队”建设成果展等。

　　高水平会议论坛，打造前沿高端的学术盛宴

　　为推进高质量教育体系建设，本届高博会将聚焦教育、科技、人才三大主题，包括高等教育强国建设大会、第二届高校科技创新大会、第四届中国城市与高校发展大会、地方大学高质量发展论坛、第三届就业育人大会、第四届云端教学发展大会等近50场会议论坛，为大家带来前沿的、高端的、内容丰富的学术盛宴。

　　据介绍，此次举办的会议论坛涵盖高教强国、科技创新、产教融合、就业育人、教育数字化、乡村振兴、教师教学创新发展等热点话题，近20名院士亲临现场并作报告，积极回应高等教育改革发展的重大关切，将为高等教育教学创新与发展提供新方法、新路径。

　　此外，本届高博会将首次举办中国高等教育学会分支机构秘书长沙龙，以“质量提升，协同发展”为主题，共同探讨中国特色一流学会和一流分支机构品牌建设的战略、方法和路径，回答和解决好“强国建设，高教何为，学会何为”这一时代课题。学会领导、中国科协课题组专家将出席并作主旨报告，各省学会秘书长、分支机构秘书长将就各分支机构质量提升、品牌创建、内部治理等有关议题进行圆桌研讨和经验分享。

　　高博会历经30余年的发展积淀，已成为展示全国高等教育改革发展成就的重要窗口，政府、高校、企业协同创新、共谋发展的重要平台。预计本届高博会展览展示面积12万平方米，参会企业近万余家，参会高校1500余所，参会院士近20名，参会高校领导1000余名，专家学者3000余名，线下参会观众10余万人次。

(责编：李依环、郝孟佳)

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