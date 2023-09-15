原标题：教育家精神划定师德高标

第三十九个教师节前夕，全国优秀教师代表座谈会在京召开。习近平总书记致信全国优秀教师代表强调，大力弘扬教育家精神，为强国建设民族复兴伟业作出新的更大贡献。习近平总书记在致信中指出，教师群体中涌现出一批教育家和优秀教师，他们具有心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求，展现了中国特有的教育家精神。习近平总书记在致信中深刻阐述了教育家精神的核心内涵，是对中国数千年教育传统和新时代教师精神的高度凝练，令广大教师和教育工作者行止有参照，精神有归依，从而能够更坚定有力地投入到加快推进教育强国建设的伟大事业中。

“建国君民，教育为先”。众所周知，中国自古就是一个十分重视教育的国家。从君师结合的上古三代，到孔夫子开创私学传统，到近代教育开风气、启民智、强国家，再到今天加快推进建设教育强国，一代又一代的教育家在时代的潮流中大放光彩，推动中华文明赓续和国家文教事业不断向前。中华文化主张“学以成人”，可以说，正是以这些伟大教育家为代表的历代师者，塑造了我们的思想和灵魂，让我们成为今天这样的人，有了今天这样的精神面貌。

教师是立教之本、兴教之源，加快建设教育强国，建设高质量教育体系，需要教师群体发挥关键作用。我国教师群体规模庞大，各级各类专任教师超过1880万人，这样的队伍特别需要精神的感召和引领，需要激发他们坚守讲台、潜心育人的内在动力，锤炼“躬耕教坛、强国有我”的理想抱负。以教育家精神引领广大教师成长发展，是在职业准则的基础上，为他们明确了应有的精神风貌，树立了更高的精神追求。教师不能仅满足于完成教学的基本任务，还应对教育、对学生、对事业永葆热忱，始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，不断提升自己，化育学生，才能真正成为一名党和人民满意的“四有”好老师。

教育具有因材施教、教无定法等特征，这让教师的师德显得尤为重要，也让教师主观能动性的发挥变得十分关键。师德不单是道德问题，也是教师的整体生命状态和精神风貌，其核心不仅在于筑牢底线，更在于追求高标。朱熹在注解“学而时习之”时说“学之为言，效也”。周敦颐则说“士希贤，贤希圣，圣希天”。在当前提倡弘扬教育家精神，对于学者、师者而言，正是效法榜样，希贤希圣。这是时代的呼声、人民的所盼。我们期待广大教师以教育家为榜样，做新时代的“大先生”，为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献，让“人民教师无上光荣”的赞誉更加响亮。

（作者：肖罗，系媒体评论员）

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