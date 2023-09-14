黄 莉

习近平总书记指出：“当今世界，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。”随着数字技术快速发展，经济社会各领域的数字化已成为大势所趋。新时代新征程，进一步推动高校高质量发展，需要用好数字技术，以数字化破解高校发展中遇到的一些难题。高校数字化建设既是发展理念的深层次变革，又是管理方法、机制、手段的创新，能对高校教学、科研、师资、社会服务、文化传承创新、国际交流等进行全方位、系统性提升，为高校高质量发展提供强大科技动力。

推进高校党建数字化。按照党管办学方向、党管干部、党管人才、党管意识形态的原则，打造数字化协同工作场景，把高校党的领导和党的建设融入办学治校全过程，推动高校党的领导纵到底、横到边、全覆盖。以数字技术探索基层党组织建设新模式新路径新方法，全面增强高校基层党组织活力。运用数字技术开发党员队伍分类管理平台，加强对教师党员、学生党员、行政管理党员等不同类型党员教育管理，解决高校毕业生党员、离退休党员等的管理难题。

推进高校教学数字化。遵循教育教学规律、立足教学需求，将数字化手段深度融入教育教学全过程，着力提升高校教学质量和水平。树立“互联网+”教学理念，推动教学方式转变。将视联网、虚拟现实、智能识别等技术融入教学，探索多媒体教学、网络化教学和基于虚拟现实技术的仿真实验教学等，联通线上线下、台上台下、课内课外，扩充教学信息量，实现教学方式由传统教学向数字化教学转变，增强对学生的吸引力。构建互动反馈系统，推动教学质量评价转变。通过在线收集学生反馈信息、即时统计汇总、实时动态呈现，为评价教师授课质量提供有效数据支撑，推动课堂评价由定性评价向定量分析转变、从阶段性静态评价向全过程动态评价转变。

推进高校科研数字化。运用数字技术建立包括需求库、资源库和成果库的科研管理信息平台，打破沟通壁垒，拓展转化渠道，实现需求及时掌握、项目精准实施、成果有效转化，推动高校科研更好嵌入产业发展链条、服务经济社会发展。建立科研需求库，利用大数据技术对经济社会发展中迫切需要解决的问题、科技发展中的前沿领域、经济效益突出的项目、国内外学界关注的重要问题等进行梳理，形成科研方向清单，为高校科研提供参考。建立科研资源库，对科研人员、科研设备、科研经费等科研要素进行精准管理、优化配置，并根据科研项目需要实行多种科研要素分配模式。建立科研成果库，利用数字技术打通课题立项、课题研究、成果交流、成果转化等环节，形成全方位、全流程的科研成果转化体系；打造科研成果展示平台，通过大数据匹配产业发展需求，推动科研成果实现价值最大化。

推进高校管理数字化。加快推进高校数字化基础设施建设，打造数字校园，为高校管理提供更具便捷性、稳定性、安全性的数字化管理环境。推进扁平化管理，探索“学校大脑”等整体智治系统，建设校园数字化物联网，实现系统管到人、管到事、管到物。推进动态化管理，利用数字技术全面感知、识别日益繁杂的高校管理事项，实现对有关问题的及时发现和处理，满足高校各类治理主体日益精细的治理需求。推进智能化管理，依托数据后台对高校日常管理中的海量信息进行整合分析，从中发现规律、预测趋势、甄别风险，增强高校管理的预见性、前瞻性。

（作者单位：浙江工业大学）

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 09 版）

(责编：李依环、李昉)