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第26届全国推广普通话宣传周在西宁开幕

2023年09月15日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：第26届全国推广普通话宣传周在西宁开幕

　　 9月13日，以“推广普通话，奋进新征程”为主题的第26届全国推广普通话宣传周（以下简称“推普周”）在青海西宁开幕。

　　 自1998年国务院批准每年9月的第三周为全国推广普通话宣传周以来，推普周取得了良好的社会效果，作为语言文字领域的知名品牌，已成为推广普及国家通用语言文字、传承弘扬中华优秀语言文化的重要宣传展示平台，在提升全社会语言文字规范意识和能力、增强国家文化软实力、铸牢中华民族共同体意识等方面起到了积极作用。

　　 开幕式上，教育部党组书记、部长，全国推普周领导小组组长怀进鹏就做好推普工作提出要求。一要注重提质增效，抓好学校推普这个主阵地，抓好社会推普这个基础阵地，充分发挥语言文字以文化人、以文育人独特作用，加强对中华优秀语言文化的挖掘和阐发，为中华民族伟大复兴注入不竭精神动力。二要注重数字赋能，加强语言文字高质量数字资源建设和常态化应用，积极探索各地区有效应用方式，满足人民群众日益增长的语言、文化、教育需求。三要注重统筹协同，认真履行宪法赋予的推普责任，全面落实党委领导、政府主导、语委统筹、部门支持、社会参与的管理机制，形成全社会共同参与推普的浓厚氛围。

　　 青海省委副书记、省长吴晓军在开幕式上表示，青海将以这次宣传周活动为契机，把推广普及国家通用语言文字作为铸牢中华民族共同体意识的关键之举，紧密结合省情语情实际，不断加大国家通用语言文字推广普及力度，以语言相通增进心灵相通、以文字相通增进文化相通，为奋力推进新时代语言文字事业高质量发展作出青海贡献。

　　 开幕式现场发布了第七期“中华经典资源库”项目成果，开展了推普“智能+”展示体验活动。据悉，本届推普周的活动时间为9月11日至17日，全国推普周领导小组各成员单位，国家语委各委员单位，各地、各行业系统，国家语言文字推广基地等将围绕推普周主题，开展各具特色的推普宣传活动。（记者王雯静、万玛加 见习记者李春剑）

(责编：李昉、熊旭)

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