人民网北京9月14日电（记者李昉） 为大力弘扬教育家精神，以首善标准加强北京高校师德师风建设，近日，北京市委教育工委开展2023年北京高校师德师风建设月活动。

北京市委教育工委开展2023年北京高校师德师风建设月活动。北京市委教育工委供图

根据活动方案，9月起，北京市委教育工委将开展弘扬教育家精神等8项活动，发挥人民教育家、全国优秀教师代表座谈会与会教师、权威专家等方面的作用，通过专题报告、培训，点面结合解读教育家精神的内涵意蕴。结合“‘京’彩文化 青春绽放”行动、首都高校师生服务乡村振兴计划、高校师生服务北京“四个中心”功能建设“双百行动计划”等行动，开展教师实践锻炼活动。开展每月一题“师德师风建设”专题研讨，深入基层一线和师生群体问情问计问需，设立专项研究课题，推动教师思想政治建设、师德师风建设与业务能力建设相融合。开展北京市第五届大中小幼教师讲述育人故事展示交流活动，感染带动教师涵养育人情怀，做“经师”和“人师”统一者。与北京电视台联合制作播出《老师请回答》系列节目、《非常向上》等专题节目，开展师德典型选树宣传活动。

据悉，各高校通过办好教师节表彰大会、“光荣在党五十年”、“从事教育工作满三十年”慰问、劳模慰问等活动，激发教师从教使命感与荣誉感。在新教工入职培训、新聘研究生导师培训、老教师荣休暨师德传承典礼等重要环节组织师德专题教育。建立完善新入职教师师德承诺制度，引导新教师系好职业生涯“第一粒扣子”。评选“师德先进个人”“学生最喜爱的老师”“优秀研究生导师”等荣誉称号，讲好教师新故事，让“人民教师，无上光荣”观念深入人心。

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