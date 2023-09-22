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教育部公布43个国家级职业学校校长培训基地（2023—2025年）

2023年09月22日16:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月22日电 日前，教育部办公厅发布了《关于公布国家级职业学校校长培训基地(2023-2025年)的通知》（以下简称《通知》），遴选确定43个基地为2023—2025年国家级职业学校校长培训基地。

根据《通知》，基地重点面向全国中等职业学校、高等职业院校（含职教本科）的主要负责同志及领导班子，围绕落实立德树人根本任务、提高改革创新意识和决策领导能力，推动教育改革，创新教育模式和方法，提升教育质量和办学治校水平等方面展开培训工作。

《通知》要求，基地要增强培训的针对性，做好需求调研和培训规划，创新培训模式，改革课程体系，对参训学员进行持续跟踪指导。要加强自身建设，健全管理制度，组建高水平培训团队，不断提升培训质量和效果。要积极承担国家级校长培训任务，为造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍提供有力支持。

《通知》强调，省级教育行政部门要加强对国家级职业学校校长培训基地的建设和指导，给予相关政策支持，全面落实选、推、建、用的主体责任。要优先选用国家级职业学校校长培训基地承担“全国职业院校教师素质提高计划”校长培训相关任务。教育部将根据国家级职业学校校长培训基地建设和培训开展情况，定期进行动态调整。（孙竞、实习生姚怿希）

(责编：李依环、熊旭)

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