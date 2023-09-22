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南京师范大学开展“华夏史传家风训，送入邻里百姓家”调研活动

2023年09月22日15:12 | 来源：人民网-教育频道
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每年暑假，全国高校成千上万支社会实践队伍从校园奔赴全国各地，深入田野乡间、基层社区，将青春华章写在祖国的大地上。红色寻访、科学考察、理论宣讲、乡村支教、行业调研、基层服务……广大学子带着发现和探索的目光，身体力行，在社会实践中厚植家国情怀、体察国计民生、增长知识才干、锚定人生方向。人民网特别推出大学生暑期社会实践系列报道，约请高校师生讲述在火热社会实践中的所思、所感、所悟。

人民网北京9月22日电 日前，为传播优良家风美德，南京师范大学“青史流德，家风传颂”社会实践团队在江苏省江阴市多地开展家风文化调研与宣讲活动，挖掘时代家风新内涵，探索文化传承新机制。

在江阴市祝塘镇，该团队对传统家风典籍进行深入学习研究，先后连线采访了南京艺术学院传媒学院汪黎黎、国家级工艺美术师金海鸥、“江阴好人”颜广欣，展开了调研座谈会，从不同视角了解到家风文化的时代内涵。

南京师范大学“青史流德，家风传颂”社会实践团队开展实地调研活动。校方供图

南京师范大学“青史流德，家风传颂”社会实践团队开展实地调研活动。校方供图

在徐霞客镇，团队调研学习了徐霞客的家风氛围，了解新须毛村的家风故事；在祝塘镇江抗祝塘纪念馆，团队感悟革命先辈于玲女士一家的红色家风精神；在澄江街道辅延中心小学，团队充分了解“学校-家庭”教育网络的构建，认识到学校教育对家风文化教育社会化的重要作用。

此外，在澄江街道天鹤社区，团队开展为期近一月的宣讲活动，联袂校内优秀社团，搭建“高校社团+基层社区”的活动平台，利用相声、戏曲、舞蹈、书法等传统艺术形式讲述家风故事、传播家风文化，让社区群众从不同的文艺作品中感受家风的魅力，引导孩子们思考“如何讲述新时代家风故事”的问题，鼓励其加入到创造性发展的队伍中来。

谈到本次实践的收获，该团队负责人表示，同学们紧紧围绕“加强家庭家教家风建设”的要求，坚持新时代新青年的身份定位，踔厉奋发、实干笃行，在家风建设的卷轴上刻下了青春印记，同促家风文化传承与传播。（李依环、庄亦谐、陈柯文）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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