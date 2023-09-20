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天津职业教育——

打造高素质技术技能人才培养新高地

武少民 张 超
2023年09月20日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　一次次打磨、一次次测量，在第二届全国职业技能大赛飞机维修赛项比赛现场，天津代表团选手吕岳强正专注比赛。

　　作为天津机电职业技术学院的应届毕业生，吕岳强刚毕业就获得了参加大赛的机会。“能够代表天津参加比赛我觉得很自豪，我要力争佳绩，将来为中国航空事业的发展贡献力量。”吕岳强的成长得益于天津机电职院的精心培养，也是校企合作、产教融合的生动体现。

　　天津机电职院围绕天津市“一基地三区”功能定位，服务“1+3+4”产业体系，与多家知名航空企业合作，打造产学研训一体化的产教综合体，培养专业技术能力过硬、综合素质俱佳的“蓝天工匠”。

　　“航空航天产业被列为天津市深耕的12条重点产业链之一。学院加强校企深度合作，以服务产业和技术发展为导向，持续提升人才培养质量，为航空产业发展注入人才、科技、创新动力。”天津机电职院党委书记王千文说。

　　天津职业教育始终坚持以用立业，注重发挥行业企业主体作用，动态调整专业设置，密切对接区域主导产业，调整优化专业布局结构。近两年新增备案专业60个，近90%密切对接“1+3+4”现代工业产业体系及现代服务业。“职业教育支撑产业转型升级作用愈加明显，有效实现专业链、产业链和人才链融合发展。”天津市教委职教处处长李力说。

　　天津打破职业教育“天花板”，率先实现中高本硕博系统化人才培养体系纵向贯通，为大规模培养高素质劳动者和技术技能人才提供了坚实保障。天津市教委副主任罗延安说，天津将积极推进职普融通，畅通技术技能人才成长成才通道，深化产教融合，着力推进建设高素质技术技能人才培养新高地。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月20日 14 版）

(责编：李昉、熊旭)

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