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百年唱经楼上演“开笔礼” 孩童体验古代“开学典礼”

2023年09月13日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：百年唱经楼上演“开笔礼” 孩童体验古代“开学典礼”

　　正衣冠、启蒙描红、朱砂启智……一场富有中华传统文化特色的“开笔礼”12日在山西太原百年唱经楼内举行，数十名小学生身着状元服，“沉浸式”体验古代学子的“开学典礼”。

　　中国是礼仪之邦。在中国古代，读书人一生要行四大礼，分别为开笔礼、进阶礼、感恩礼和状元礼。其中，开笔礼俗称“破蒙”，是对学童开始识字习礼的一种启蒙教育形式。

　　记者在现场看到，唱经楼院内，小学生们身着状元服，体验正衣冠、启蒙描红、朱砂启智等古代开笔礼规范仪程。活动中，孩童们还“重走状元路”，感悟古代学子中举的喜悦，并现场祈福许愿，期望“学习进步、学有所成”。

　　第一次参加开笔礼，太原市迎泽区校尉营小学校五年级学生孔令琦既激动又紧张。她说，“状元服花纹精巧，状元帽也好看，穿戴好后，感觉自己真的像一个状元。开笔礼每一个环节都让我印象很深，吸引我走近传统文化。”

　　一场富有中华传统文化特色的“开笔礼”12日在山西太原百年唱经楼内举行，数十名小学生身着状元服，“沉浸式”体验古代学子的“开学典礼”。图为小学生进行“正衣冠”礼仪。中新社记者韦亮 摄

　　据太原市文物保护研究院关帝庙博物馆副馆长郭美玉介绍，本次活动分“身着状元服”“走进开笔礼”“诗词致亲师”“学子祈福时”“重走状元路”等环节。活动以唱经楼历史建筑为依托，围绕唱经楼的文化特色，融合科举文化主题展览、儒学相关文化知识，开展科举文化与现代教育特色活动，让更多人发现文化之美，在青少年群体中更好地弘扬和传承优秀传统文化。

　　“古建是历史留给我们的宝贵财富，也是传统文化的历史缩影。”太原市文物局党组书记、局长刘玉伟表示，在文物景区内开展弘扬传统文化主题活动，就是以古建筑为依托，发挥文物景区、博物馆的社会教育职能，让传统文化走近学生、走进课堂的生动实践，让文物古建成为连接传统文化和现代生活的重要桥梁。

　　唱经楼坐落于太原市中心的鼓楼街中段，是明清时期科举文化遗存中为数不多的一处宣唱金榜之所，亦是太原市“科举文化博物馆”。据清道光《阳曲县志》记载，唱经楼始建于明代初期，现存建筑以唱经楼为主，与正殿、春秋楼、通廊相组合，构成一“工”字型院落。2013年3月，唱经楼被列入第七批全国重点文物保护单位。(高雨晴 胡健)

(责编：郝孟佳、李依环)

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