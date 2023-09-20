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开设各类社团，让学生更加系统、规范地接触非遗文化；把非遗与美育、德育结合起来，鼓励学生编演作品……近年来，西藏各地积极鼓励和引导各级各类学校广泛开展形式多样的非遗活动，促进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

后继有人是实现非遗活态传承的前提条件，也是让特色浓郁、积淀深厚的非遗文化展现持久魅力的关键所在。作为非遗传承的重要场所，各级学校特别是中小学的校园文化建设，对非遗文化的传承和发展有重要意义。在一次次参与、一场场讨论、一系列活动中，广大学生既可以体验非遗文化的魅力，也能加深对优秀传统文化的了解，增强文化自信，培养爱国情怀。

非遗进校园活动，有利于加大优秀传统文化传播普及力度、促进优秀传统文化保护传承与现代教育体系深度融合。也要看到，不少学校在实践中，存在形式灌输多、内涵把握少等问题。着力活化非遗教育教学，既要在活动的丰富性、多样性上做文章，又要注重活动的延展性，引导青少年准确把握非遗文化的深刻内涵，增进学生传承、弘扬优秀传统文化的自觉性和主动性，让非遗之花在校园绽放新的光彩。

非遗进校园，目的是让优秀传统文化走进孩子们的心里。要“走心”，就不能只是简单地开展文体活动。一方面，要注重因材施教，根据不同学龄阶段的学生特点，组织开展一些有针对性的讨论、学习，深入挖掘非遗文化的内涵，让学生形成自己的感悟。另一方面，要将非遗进校园作为一项长期工作来抓，纳入学校教育教学长远发展规划，不仅要将非遗文化引进校园，而且还要让其长驻校园。

非遗是“活”的文化，需要学生将亲身体验、实际操作与探究式学习结合起来，在丰富实践中感受文化精髓，在“知行合一”中收获成长。比如，学生可在教师或非遗传承人带领下动手操作，了解非遗制作技艺。在数字技术加速演进的当下，要充分利用互联网优质资源，以多媒体平台扩大优秀传统文化教育的渠道，拓展非遗进校园的深度和广度，让非遗文化真正在校园“生根发芽”。

（摘编自《西藏日报》，原题为《非遗进校园：“走新”更要“走心”》）

《 人民日报 》（ 2023年09月20日 05 版）

(责编：李昉、熊旭)