人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

北京高校后勤高质量发展论坛在北京林业大学举办

2023年09月22日20:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月22日电 （记者李依环）今天，北京市高等教育学会后勤研究分会第十六次会员大会暨北京高校后勤高质量发展论坛在北京林业大学举办。会上，北京林业大学当选第十六届北京市高等教育学会后勤研究分会理事长单位，北京林业大学党委副书记谢学文当选理事长。

据了解，北京市高等教育学会后勤研究分会成立于1984年，39年来始终致力于推进首都高校后勤文化建设，高度关注高校后勤服务供给侧结构性改革，为服务学校、服务首都、服务京津冀一体化发展提供智力支持。

“谈‘高校后勤’离不开谈‘教育’。新形势下，我们必须树立主动融入教育强国建设的大局意识，在高校后勤发展变革中找准新的定位，充分发挥后勤行业特色和自身优势，加强对北京高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等各项工作的支撑和保障。”谢学文表示。

优化研究会组织架构，开展专委会课题研讨，引导学校制定疫情防控常态“后勤工作指南”、发布关于“垃圾分类”和“高校物业标准化”的指导意见……近年来，北京市高等教育学会后勤研究分会围绕北京高校后勤社会化改革与发展，团结研究会各理事单位，充分发挥各专委会的研究能力，进一步促进和提升北京高校后勤管理服务，也着力为北京高校后勤各领域发展提供坚实的研究型平台。

据介绍，下一步，后勤研究分会将对标“2035教育现代化”目标，立足强化北京各高校后勤功能建设，发挥地方性后勤协会优势，打造北京高校后勤协会的标杆；将充分发挥“思想库”“智囊团”作用，紧扣高校后勤重点难点工作，为教育行政部门制定政策提供有力依据；将利用好北京的地域优势、资源优势和人才优势，探索高校后勤管理研究新途径、新机制，搭建起展示首都高校后勤改革成果、促进北京高校后勤间交流的更大平台；将建立健全定期沟通交流、研究会商等机制，不断探索、总结、凝练后勤工作法，为提升研究性协会的工作能力和服务水平提供有力支撑。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部