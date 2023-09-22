人民网北京9月22日电 （记者李依环）今天，北京市高等教育学会后勤研究分会第十六次会员大会暨北京高校后勤高质量发展论坛在北京林业大学举办。会上，北京林业大学当选第十六届北京市高等教育学会后勤研究分会理事长单位，北京林业大学党委副书记谢学文当选理事长。

据了解，北京市高等教育学会后勤研究分会成立于1984年，39年来始终致力于推进首都高校后勤文化建设，高度关注高校后勤服务供给侧结构性改革，为服务学校、服务首都、服务京津冀一体化发展提供智力支持。

“谈‘高校后勤’离不开谈‘教育’。新形势下，我们必须树立主动融入教育强国建设的大局意识，在高校后勤发展变革中找准新的定位，充分发挥后勤行业特色和自身优势，加强对北京高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等各项工作的支撑和保障。”谢学文表示。

优化研究会组织架构，开展专委会课题研讨，引导学校制定疫情防控常态“后勤工作指南”、发布关于“垃圾分类”和“高校物业标准化”的指导意见……近年来，北京市高等教育学会后勤研究分会围绕北京高校后勤社会化改革与发展，团结研究会各理事单位，充分发挥各专委会的研究能力，进一步促进和提升北京高校后勤管理服务，也着力为北京高校后勤各领域发展提供坚实的研究型平台。

据介绍，下一步，后勤研究分会将对标“2035教育现代化”目标，立足强化北京各高校后勤功能建设，发挥地方性后勤协会优势，打造北京高校后勤协会的标杆；将充分发挥“思想库”“智囊团”作用，紧扣高校后勤重点难点工作，为教育行政部门制定政策提供有力依据；将利用好北京的地域优势、资源优势和人才优势，探索高校后勤管理研究新途径、新机制，搭建起展示首都高校后勤改革成果、促进北京高校后勤间交流的更大平台；将建立健全定期沟通交流、研究会商等机制，不断探索、总结、凝练后勤工作法，为提升研究性协会的工作能力和服务水平提供有力支撑。

(责编：李昉、熊旭)