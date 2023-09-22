人民网北京9月22日电 日前，产业经济学学科建设研讨暨《中国产业经济学年鉴2021-2022》发布会在北京师范大学召开。

北京师范大学党委副书记孙红培在致辞中指出，建设具有中国特色的现代化产业体系，是推动经济高质量发展的重要抓手。站在这样的时间节点上，中国产业经济学创新发展，构建中国经济学自主知识体系，迎来了重要的历史机遇。

中国社会科学院工业经济研究所所长、中国工业经济学会理事长史丹谈到，数字技术广泛深入应用，对产业发展产生了深刻影响，亟需进行学理化、学术化总结。《产业经济学年鉴》的编写旨在推动构建适应新技术变革、反映新时代需求的新理论新体系，希望其能够为政产学各界学习研究和工作提供有益参考。

“产业经济学现在有平台，有机遇，也有挑战。”首都经济贸易大学党委书记王文举谈到，在数字经济背景下，不仅需要重新建构产业经济学，也需要对理论和实践加快加深融合，为推动北京数字标杆城市建设，服务打造具有北京特点的现代化产业体系，首都经济贸易大学正在围绕数字化重塑学科结构，探索数字时代背景下学科建设的新思路和新路径。

湖南科技大学党委副书记刘友金认为，在高质量发展和数字化发展的背景下，产业经济学的发展遇到两个挑战：一是应对百年未有之大变局，寻求产业格局加速演变的机遇；二是随着数字经济发展背景下产业的智能化、绿色化、融合化，数据成为重要的生产要素，这会推动产业结构和产业组织方式重构。在数字经济的背景下出现的这些新情况，专家学者需要进一步深入研究。

据悉，本次活动由中国社会科学院工业经济研究所、中国工业经济学会主办，北京师范大学经济与工商管理学院承办。（孙竞、实习生徐纪雪）

(责编：李依环、熊旭)