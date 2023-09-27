人民网北京9月27日电 26日，西北民族大学在蒙藏学校旧址暨中华民族共同体体验馆举办主题展演活动。据了解，本次展演以铸牢中华民族共同体意识为主线，共持续3天。其中，文艺演出安排在每日15时、19时开演，主题展览、互动体验、成果展示为每日上午10时至下午18时。

展演通过音乐、舞蹈、武术等现场表演和剪纸、彩陶、版画、漆画、唐卡等互动体验，呈现千年丝路文化交融交汇的历史印记，讲好丝路故事和中华民族共同体故事，弘扬和传承中华优秀传统文化。

文艺演出以“锦绣中华·丝路明珠”为主题，分为《丝路寻梦·明珠显神韵》《民心相融·千载丝路情》《大道同行·壮丽展画卷》3个篇章。第一篇章展现了丝路之上，不同民族和文明相遇交融、共生共荣的盛景；第二篇章体现各民族共同创造的灿烂文化在丝路上的交往交流交融；第三篇章依托京歌、舞蹈、竹笛等多种艺术形式，表现陇原大地欣欣向荣的生活图景与大美中国的壮丽画卷。

据悉，此次主题展演还安排了《“交往交流交融”的历史印记》专题展，观众可以现场体验剪纸、彩陶、版画、唐卡、漆画等艺术作品制作，感受中华优秀传统文化的魅力。（李依环、实习生荆政嵛）