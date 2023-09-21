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第六届全国“新时代中国特色社会主义生态文明理论与实践”学术研讨会在北邮举办

2023年09月21日18:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月21日电 日前，由北京邮电大学主办、北京邮电大学马克思主义学院承办的第六届全国“新时代中国特色社会主义生态文明理论与实践”学术研讨会在北邮举办。

北京邮电大学党委书记续梅指出，要深入贯彻习近平生态文明思想，充分发挥高校作为高水平思想库、创新源、人才泵的独特优势与重要作用，积极服务国家战略，为全面推进美丽中国建设提供坚强有力的支撑。北邮将紧紧围绕落实立德树人根本任务，积极推进、全力支持、努力搭建全国生态文明学者的对话交流平台，以研促教、教研相长，创新思政教育模式，提升铸魂育人实效。

北京市委教育工委副书记王达品强调，要将习近平生态文明思想融入高校思想政治理论课建设。一是加强对习近平生态文明思想研究。要充分发挥高校优势，积极探索建设绿色智慧的数字生态文明有效路径。二是深入推进习近平生态文明思想进课堂。积极搭建数字化生态文明建设新平台。三是深化生态文明思想宣传教育。要发挥学术共同体作用，着力构建思政小课堂与社会大课堂有效联动的“大思政课”育人格局。

北京邮电大学马克思主义学院党委书记、院长周晔从重视程度高、对应国家战略强、转化程度及时、研究切入点到位、青春气息浓郁五方面总结了此次研讨会的亮点，希望与会专家学者持续加强合作，携手共建数字化生态文明学术共同体。

研讨会举办期间，共组织了8场主题论坛、2场青年论坛，来自北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、南开大学、山东大学、哈尔滨工业大学、福建师范大学等全国30余所高校近百名专家学者，以线上线下相结合的方式进行了深入研讨。

(责编：李依环、熊旭)

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