人民网北京9月27日电 （记者孙竞）今天下午，首届卓越工程师培养国际会议在北京举行。由重庆大学等承办的大会分会“智慧能源领域卓越工程师培养国际会议”同期举行，会议以“同心共担高远使命 协力共建卓越联合体”为主题。会上，智慧能源领域卓越工程师培养联合体揭牌并发布智慧能源领域卓越工程师培养核心课程和能力标准。

记者了解到，智慧能源领域卓越工程师培养联合体由重庆大学牵头，联合清华大学等18所高校以及12家头部企业共同发起倡议成立。舒印彪、饶宏等10位院士领衔成立联合体战略咨询委员会，旨在服务国家智慧能源领域重大战略需求，着力破解领域核心难题，深化学科交叉与产教融合，加快推进该领域卓越工程师培养高质量发展。

会上，中国工程院院士、重庆大学校长王树新，中国工程院院士、国际电工委员会（IEC）第36届主席、中国电机工程学会理事长舒印彪，教育部学位管理与研究生教育司副司长、国务院学位委员会办公室副主任王进富分别致辞。会议由重庆大学常务副校长刘汉龙主持。

王树新表示，重庆大学作为首批国家卓越工程师学院试点建设高校之一，努力为卓越工程师自主培养提供“重大方案”、贡献“重大智慧”。智慧能源领域卓越工程师培养联合体将在智慧能源领域广泛开展学科建设、人才培养、科学研究等方面的国际性交流与合作，不断深化产教融合机制，加快构筑智慧能源领域卓越工程师自主培养新范式。

舒印彪表示，智慧能源领域卓越工程师培养联合体凝聚头部企业、科研院所、行业协会等各方力量，打造人才高地，对于培养具有扎实理论功底、敏锐洞察力、善于解决复杂工程问题的高素质工程师队伍，具有重要意义。他代表联合体咨询委员会发出倡议：一是勇担科技创新发展的历史使命；二是打造企业与高校深度融合的人才培养模式。

王进富指出，工程实践的快速发展呼唤我国工程教育理念、体制和路径的全方位变革，需要深化工程硕博士产教融合培养体系改革，坚持需求导向，加快建设中国特色、世界水平的工程师培养体系。智慧能源领域卓越工程师培养联合体要聚焦服务需求，提升联合体的引领力；聚焦协同融合，提升联合体的发展力；聚焦开放共享，提升联合体的影响力。

据介绍，联合体将致力于构建智慧能源领域卓越工程师培养共同体，开展跨界合作，构建协同机制，营造创新生态，打造以培养引领未来能源发展的卓越工程师为目标的产教融合新模式，助力世界现代能源体系人才中心建设。联合体将聚焦家国情怀与职业素养、工程知识与创新实践能力、领导管理与持续改进能力、终身学习与国际视野等能力标准，构建以“双向赋能的产教机制”“多学科导师团队制”“双模弹性学分制”为特色的培养模式与体系，培养智慧能源领域的卓越工程师。

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