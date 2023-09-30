原标题：埃塞学者眼中的孔子学院：文明交流互鉴的桥梁

埃塞俄比亚政策研究所传播与出版顾问巴卢·德米西博士日前在埃塞主流媒体《埃塞俄比亚先驱报》刊发整版评论文章称，加入金砖国家是埃塞加强与其他成员全面合作与交流的新起点。文明间的交流是合作的基础，语言文化在其中起着重要作用。无论是致力于推广中文教育、传播中华文明的亚的斯亚贝巴大学孔子学院（以下简称“亚大孔院”），还是北京外国语大学阿姆哈拉语学位课程，都为中埃文明交流互鉴搭建了桥梁。

“中国是世界文明的摇篮，有着五千年的历史，诞生了杰出的思想家，留下了丰富的哲学遗产。”文章说，孔子是儒家学派的创始人，是伟大的教育家、思想家、哲学家。以这位哲学家名字命名的孔子学院在全球中国语言和文化传播中发挥着重要作用。他们与当地教育机构合作支持中文教学，通过语言教学和教育交流，讲述真实的中国故事。孔子学院传播中国的遗产、传统和当代文化，为文化交流和加强中国与其他国家的关系作出贡献。

亚大孔院位于亚的斯亚贝巴大学主校区，由中国天津职业技术师范大学和亚的斯亚贝巴大学合作建设，旨在为埃塞民众提供学习中文、了解中国文化的机会，是埃中文化交流和促进两国友谊的平台。该院自成立以来，已有数千名埃塞俄比亚学生从各类中文教学项目中受益，还为非盟、埃塞俄比亚外交部、埃塞俄比亚移民与公民服务局、中资企业的埃塞俄比亚员工和埃塞俄比亚中学的本土中文教师提供中文培训课程。

随着埃塞国内对中文教育需求量和认可度的不断提高，2022年亚的斯亚贝巴大学还开设了国际中文教育硕士学位课程，旨在培养能在语言机构和大学等教育环境中教授中文的人才。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，国与国之间的信任与合作在于民心相通。文章称，亚大孔院组织各种文化活动，包括传统音乐和舞蹈表演、艺术展览以及中国茶道、医学、历史和哲学讲座，有助于加深埃中相互了解、促进民心相通。通过展示丰富的中国文化，孔子学院有助于弥合两国之间的差异，促进友谊与合作。民心相通作为经贸合作的助推器，有利于增进战略互信和形成更开放的思想观念，有助于提高对“一带一路”倡议的认识。

文章称，中国在提出全球文明倡议时指出，在当今世界互联互通日益加深的背景下，文化交流和教育合作对塑造全球关系发挥着重要作用。亚大孔院以促进中国人民与各国人民相互了解和友谊为宗旨，已成为埃塞在谋求发展、推动世界文明进步过程中的一支重要力量。以传播中国语言和文化为重点的亚大孔院，是加强埃中关系的催化剂，是促进两个历史悠久、对人类文明作出重要贡献且在人类发展的诸多领域留下永久印记的伟大文明之间相互交流的桥梁。学院在促进中文教学、文化理解和教育交流方面发挥着重要作用，通过促进相互合作，加强对彼此文化的理解，对埃中双边和多边关系产生了积极影响。

此外，埃塞俄比亚与中国的经济关系更加密切，中国的投资和基础设施项目形塑了埃塞的发展格局，而亚大孔院在这一过程中发挥了催化剂作用。通过提供中文语言课程，促进两国企业家之间的交流和经济伙伴关系的形成。通过培育有利于商业的生态系统，为埃塞经济多元化和埃中互利的贸易关系作出了贡献。

德米西博士在文章最后强调，在埃塞俄比亚不断融入全球的过程中，亚大孔院仍会是搭建文化桥梁、开拓视野、助力埃塞走向美好未来的重要力量。随着埃塞逐渐成为新兴大国，亚大孔院以及北京外国语大学阿姆哈拉语学位课程将继续以加强理解、促进语言学习和支持跨文化交流的方式在提升个人能力、促进埃中合作和两国关系发展中发挥重要作用。（记者 王传军）

(责编：李昉、李依环)