人民网北京9月25日电 为推进家庭教育学科建设，加强高校家庭教育学术交流和资源共享，日前，中国高等教育学会家庭教育学专业委员会成立大会暨第一次会员代表大会在南京师范大学随园校区举行。两百余位家庭教育专家学者就家庭教育学科建设相关话题展开深入交流。

大会选举产生了中国高等教育学会家庭教育学专业委员会理事96名、监事1名，常务理事26名。赵石屏被提名为名誉理事长，缪建东当选为理事长，邵泽斌当选为秘书长，李少梅当选为监事，边玉芳、康丽颖、李燕、申仁洪、吴重涵5人当选为副理事长，李颖，殷飞、张俊、钟晓琳、朱重旺5人当选为副秘书长，边玉芳等26人当选为常务理事，班建武等96人当选为理事，秘书处挂靠在南京师范大学。

南京师范大学副校长袁林旺表示，专委会的成立对新时代我国家庭教育学科知识体系的建构、高校家庭教育课程与教材建设、家庭教育专业人才的培养模式改革，以及高校家庭教育资源开发与平台建设有着重要意义。期待专委会聚集国内外家庭教育研究一流人才、确立家庭教育研究的一流意识、增强家庭教育研究的一流能力、产生家庭教育研究的一流成果，为新时代我国家庭教育学科的高质量发展做出时代的贡献。

家庭教育学专业委员会首届理事长、南京师范大学家庭教育研究院院长缪建东表示，学会成立后将严格按照中国高等教育学会相关规定和专委会的工作规则，强化思想引领，加强组织与队伍建设，全力推动家庭教育学科与专业建设；加强科学研究，推动专业人才培养，提升人才质量；发挥专业优势，开展资政与社会服务，进一步促进国际国内学术交流。

中国高等教育学会副会长管培俊强调，家庭教育是教育强国的题中应有之义和重要基础。他指出，家庭教育是全社会形成良好风气的基础，高等教育是家庭教育发展的责任主体，建立知识自主知识体系是家庭教育发展的必然要求，组织机构和学术平台的创新是家庭教育发展的必要保障。“面向全社会的科普教育和科学研究同等重要，要制定家庭教育的专业标准和课程标准，这是高校的责任。”管培俊说。

据悉，本次活动由中国高等教育学会家庭教育学专业委员会（筹）、南京师范大学主办，江苏省省部共建立德树人协同创新中心、南京师范大学教育科学学院协办。（孙竞、实习生徐纪雪）

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